SSK Bağkur emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası nasıl olacak? İntibak nedir?

Emekli intibak yasası ile ilgili çalışmalar sürüyor. 2000 sonrası emeklilerin hak kayıplarının telafi edileceği intibak düzenlemesi uzun yıllardır gündemde. 2000 öncesi emekliler, 2000 sonrası emeklilerden daha yüksek maaş alıyorlar. 2000 sonrası emeklilerin talebi ombudsman tarafından haklı bulundu. İdare mahkemelerine yapılan başvurulardan sonuç çıkmazken, Yargıtay ve AYM'den de red kararı geldi. Bunun üzerine emekli intibak yasası için tek çıkış kapısı Meclis oldu. TBMM konuyla ilgil çalışmaları yapacak. Emeklilerin hak kayıplarının telafi edilmesi için 355 TL'ye kadar seyyanen artış gündemde. Peki,Emekli intibak yasasında son dakika var mı? Emekli intibak yasası ne zaman görüşülecek? İntibak nedir? İşte emekli intibak yasası ile ilgili merak edilenler ve detaylar...