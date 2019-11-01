SSK Bağkur çift emekli maaşı alma başvurusu nasıl yapılır? Çift emekli maaşı alma şartları neler?

Çift emekli maaşı almak isteyen binlerce kişi detayları araştırıyor. Uzun yıllar üretim ekonomisine katkı veren vatandaşlar Bağ-Kur veya SSK üzerinden emekli oluyor. Emeklilik yaşamını daha rahat geçirmek isteyenler çift emekli maaşı için arayışlarını sürdürüyor. Ülkemizde çift emekli maaşı almak mümkün. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni reform paketini açıklamıştı. Buna göre tamamlayıcı emekliliğin, milyonlarca çalışana hem erken emeklilik hem de çifte maaş imkanı sunduğu belirtilmişti. Tamamlayıcı emeklilik, ülkemizde 2017'de Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım ile başlatılmıştı. Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor. Bu sisteme girmenin zorunlu kalmanın ise isteğe bağlı olduğu biliniyor. Peki, Bağkur SSK emekli sandığı çift maaş nasıl alınır? SSK Bağkur emeklisi çift maaş başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 01.11.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 16:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





