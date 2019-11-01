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SSK Bağkur çift emekli maaşı alma başvurusu nasıl yapılır? Çift emekli maaşı alma şartları neler?

Çift emekli maaşı almak isteyen binlerce kişi detayları araştırıyor. Uzun yıllar üretim ekonomisine katkı veren vatandaşlar Bağ-Kur veya SSK üzerinden emekli oluyor. Emeklilik yaşamını daha rahat geçirmek isteyenler çift emekli maaşı için arayışlarını sürdürüyor. Ülkemizde çift emekli maaşı almak mümkün. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni reform paketini açıklamıştı. Buna göre tamamlayıcı emekliliğin, milyonlarca çalışana hem erken emeklilik hem de çifte maaş imkanı sunduğu belirtilmişti. Tamamlayıcı emeklilik, ülkemizde 2017'de Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım ile başlatılmıştı. Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor. Bu sisteme girmenin zorunlu kalmanın ise isteğe bağlı olduğu biliniyor. Peki, Bağkur SSK emekli sandığı çift maaş nasıl alınır? SSK Bağkur emeklisi çift maaş başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 01.11.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 16:57
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SSK Bağkur çift emekli maaşı alma başvurusu nasıl yapılır? Çift emekli maaşı alma şartları neler?

Sosyal Güvenlik bazı şartlarda özellikle de kadın emekliye çift maaş hakkı tanıyor. Çift maaş hakkı sadece emekliye değil, dul ve yetimlere de sağlanıyor. Dul kavramı kadınlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu emekli, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor. Peki, kimler çift emekli maaşı alabilir? Çift emekli maaşı almanın şartları neler? Kime ne kadar ödeme yapılabiliyor? SSK, Bağ-Kur çift emekli maaşı alma başvurusu nasıl yapılır? İşte çift emekli maaşı ile ilgili merak edilenler...

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SSK Bağkur çift emekli maaşı alma başvurusu nasıl yapılır? Çift emekli maaşı alma şartları neler?

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÇİFT MAAŞ NASIL ALINIR? KİMLER ÇİFTE EMEKLİ MAAŞI ALABİLİR?

Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde;

✔ Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

✔ Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

✔ Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

✔ Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,

✔ Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

✔ Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.

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SSK Bağkur çift emekli maaşı alma başvurusu nasıl yapılır? Çift emekli maaşı alma şartları neler?

Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;

✔ İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

✔ İkisi de Bağkurlu ise yüksek olan maaş bağlanır.

✔ İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.

✔ Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.

Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi ise;

✔ Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.

✔ İkisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

✔ İkisi de Bağkurlu ise tek maaş ödenir.

✔ İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008'den önce başladı ise tercih edilen aylık tam ödenir.

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SSK Bağkur çift emekli maaşı alma başvurusu nasıl yapılır? Çift emekli maaşı alma şartları neler?

HERKESE ÇİFT MAAŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni reform paketindeki tamamlayıcı emeklilik, milyonlarca çalışana hem erken emeklilik hem de çifte maaş imkanı sunacak. Tamamlayıcı emeklilik, ülkemizde 2017'de Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım ile başlatıldı. Ancak bu sisteme girmek zorunlu, kalmak isteğe bağlı.

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SSK Bağkur çift emekli maaşı alma başvurusu nasıl yapılır? Çift emekli maaşı alma şartları neler?

İŞVEREN DE KATILACAK

Şimdi düşünülen tamamlayıcı emeklilik sisteminde ise zorunluluk esas alınacak. Böylece çalışanlar kazançlarına göre bütçelerini sarsmadan birikim yapacak, buna devlet ve işveren katkısı da dahil olacak. 10 yıl 56 yaş tamamlandığında emeklilik olacak ve maaş ödenecek. Şu anda SGK sistemine giren bir çalışan kadın ise 58, erkek ise 61 yaşında 20 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Yani tamamlayıcı emeklilik daha erken emekli edecek.