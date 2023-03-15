SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkes çembere girdi! Detaylar açıklandı, eksik primi olana derman olacak! Kısmi, 3600 ve 5400 günle emeklilik

EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik için detaylar netleşti. SGK, Bağ-Kur ve prim borcu olduğu için emekli olamayanlarında yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanıyor. Borçlanma ile prim gün sayısını tamamlamak isteyenler harekete geçti. Bu süreçte kamu ve özel bankalar, SGK'ya ödeme kabul edilebilir prim borcu olan çalışanlar için EYT kredisi kullandırmaya başladı. Böylelikle eksik primi olanlara emeklilik yolunu açacak detaylar netleşti. Hal böyle olunca, "EYT kredisi için hangi şartlar gerekiyor?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, eksik primi olan için detaylar!