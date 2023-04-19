SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! 6 aylık ROTA OLUŞTU! 7.500 TL < 9.107 TL!

Milyonların beklediği temmuz maaş zamlarında son 3 veri kalırken Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ilk 6 aylık enflasyon tahmini de belli oldu. Ortaya çıkan ipucu ile birlikte maaşların nasıl şekilleneceği de ortaya çıktı. Taban aylıkları ve bayram ikramiyeleri artan emeklilerin yüzü gülüyor. Peki emekliye ara zam ne kadar, kaç TL olacak? Bağ-Kur (Esnaf, tarım), SSK (2000 öncesi ve sonrası) taban maaşlar en az...