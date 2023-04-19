SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! 6 aylık ROTA OLUŞTU! 7.500 TL < 9.107 TL!
Milyonların beklediği temmuz maaş zamlarında son 3 veri kalırken Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ilk 6 aylık enflasyon tahmini de belli oldu. Ortaya çıkan ipucu ile birlikte maaşların nasıl şekilleneceği de ortaya çıktı. Taban aylıkları ve bayram ikramiyeleri artan emeklilerin yüzü gülüyor. Peki emekliye ara zam ne kadar, kaç TL olacak? Bağ-Kur (Esnaf, tarım), SSK (2000 öncesi ve sonrası) taban maaşlar en az...
Giriş Tarihi: 19.04.2023
11:03 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
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SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerinin temmuz zammı için 6 aylık enflasyon tahmini geldi. Ocak ayında yüzde 30'luk zammın ardından, taban aylıklara yapılan artış ve ikramiyeler yüzleri güldürdü. Milyonlarca emeklinin gözü temmuz zamlarına çevrildi. Peki temmuzda emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Taban aylıklar nasıl değişecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için ilk ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ilk 6 aylık enflasyon tahmini belli oldu. Peki aralarında EYT'lilerin de olduğu emekliler ne kadar zam alacak? İşte detayları…
Milyonların Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta refah payıyla birlikte maaşları yüzde 30 artırılan, ardından da taban aylık ödemesini 7 bin 500 liraya yükselten, bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkaran düzenlemelerle yüzü gülen emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor.
Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk ipucu geldi.
İŞTE AY AY TAHMİNLER
İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 olarak yer aldı.