Sosyal yardımlarda dev seferberlik! Yeni doğan yardımından, vefat yardımına işte 44 ayrı kalem için bilmeniz gereken her şey...

Milyonlarca vatandaşın yararlandığı yeni doğan yardımı, vefat yardımı, doğal gaz tüketim desteği gibi onlarca destek kalemi hız kesmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle vatandaşlara ulaştırılan yardımlar, yılın ilk 6 ayında 194.2 milyar TL'ye ulaştı. Peki bu yardımlardan yararlanma şartları neler, başvurular nasıl yapılıyor? İşte dev sosyal yardım desteklerinden yararlanmak için bilmeniz gerekenler...

Devlet ile vatandaş arasındaki en güçlü dayanışma köprüsü olan sosyal yardımlar, milyarlarca TL'ye ulaştı. 2026 yılında 917 milyar TL olarak belirlenen sosyal yardımların 388 milyar TL'lik bölümünü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vatandaşa ulaştırıyor. Bakanlık ilk altı ayda 194.2 milyar TL sosyal yardım harcaması yaptı.

Doğum yardımından, yaşlı bakım hizmetlerine, eğitimden gıda, sağlık ve barınmaya kadar her yuvaya, her bireye şefkatle el uzatan devlet, 44 ayrı yardım kalemiyle adeta sosyal yardım destanı yazıyor. Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, 1.1 milyon anneye 22.5 milyar TL doğum yardımı ödemesi gerçekleştirilirken, sadece ocak ayında yaklaşık 500 bin haneye 300 milyon TL olmak üzere toplamda 1.6 milyar TL doğalgaz desteği verildi.

YENİ DOĞUM YARDIMI 1'nci çocuk için 5 bin TL, 2'nci çocuk için 5 yaşını bitirene kadar her ay 1.500 TL ile 3'ncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını bitirene kadar her ay 5 bin TL düzenli ödeme yapılıyor. 29 Temmuz 2026 itibarıyla 1 milyon 175 bin 601 anneye sağlanan toplam destek 22.5 milyar TL'ye çıkacak. İkiz ve üçüz gibi çoklu doğumlarda ise çocuk başına iki ayda bir 2 bin TL ödeme yapılıyor. ÖKSÜZ YETİM YARDIMI Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklara, çocuk başına aylık 2 bin TL ödeniyor. ASKER AİLELERİNE NAKİT YARDIMI Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY) ve Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY) programları kapsamında 2026 yılı Haziran ayında 10 bin 515 asker ailesine 28.5 milyon TL destek verildi. Aynı dönemde 448 asker çocuğuna yapılan toplam ödeme ise 583 bin 500 TL olarak gerçekleşti.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE DESTEK 2026 yılı için şehit yakınları ve gazilere toplam 19 milyar 144 milyon 716 bin lira bütçe tahsis edildi. Mevcut maaş miktarı 11 bin 858 TL. Kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını 52 bin 608 kişiye ulaştı. TERÖR ZARARI YARDIMLARI Terör olayları nedeniyle mağdur olan sivil vatandaşlara sosyal yardım vakıfları üzerinden hane başı 1.500 TL destek ödemesi yapılıyor. Şehit yakınları ve gazilere ise acil ihtiyaçları ise 75 bin TL'ye kadar destek veriliyor. AFET-ACİL DURUM YARDIMLARI Depremler nedeniyle uzun vadeli projelerle birlikte destekler 3.6 trilyon TL'ye ulaştı. Ayrıca bağış hesaplarında toplanan 147 milyar TL'nin 137 milyar TL'si doğrudan afetzedelerin barınma ve nakdi yardım ödemelerinde kullanıldı. 59.7 milyar TL doğrudan nakdi yardım, 51.9 milyar TL'si çadır gibi barınma giderlerine harcandı. Belediyeler 21.9 milyar TL altyapı ihtiyaçları, 17.4 milyar TL tarım sektörü için harcama yapıldı.