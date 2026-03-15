Sosyal medyada 500 milyon liralık vurgun: Sürekli IBAN değiştirip haraç mezat sattılar
Sosyal medyadaki gizli mezatlarda dönen tezgah deşifre oldu. Müşteri kılığında mezatlara sızan vergi müfettişleri IBAN numaralarını sürekli değiştirerek devletin radarından kaçmaya çalışan şebekeyi ortaya çıkardı. İşte 500 milyon liralık vurgunun perde arkası…
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, sosyal medya platformlarını kullanarak açık artırma yoluyla kayıt dışı satış yapan mezatçıları takip ederek 6 ayda 500 milyon lira değerindeki ürünün vergisiz satıldığını ortaya çıkardı.
SOSYAL MEDYADAN AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞ
Sosyal medya üzerinden açık artırma usulüyle satış yapan çok sayıda kişi bulunurken, bu yöntemin her geçen gün yaygınlık kazandığı görüldü. VDK Başkanlığı da sosyal medya platformlarını kullanarak açık artırma yoluyla kayıt dışı satış yapan sosyal medya mezatçılarının kimliklerini ve kazançlarını tespit etti.
KAYIT DIŞI YOLLA 500 MİLYON LİRALIK SATIŞ
Müfettişlerin aylar süren takibinde sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen mezatlarda binlerce ürünün satışının gerçekleştirildiği belirlendi. Para trafiğini izleyen müfettişler 6 ay gibi kısa sürede 500 milyon liradan fazla değerdeki ürünün sosyal medyada açık artırma suretiyle kayıt dışı ve vergisiz satıldığını ortaya çıkardı.
MÜFETTİŞLER MÜŞTERİ GİBİ MEZATA KATILDI
VDK'nin analizleri sürerken ilk aşamada bu şekilde satış yapan 50'den fazla kişi vergi incelemesine sevk edildi. Müfettişlerce yapılan incelemelerde satılan ürünlerin vergileri ve elde edilen kazançları dikkate alınarak mezatlar yoluyla iki yılda 1 milyar liralık verginin kayıt dışı bırakıldığı hesaplandı. Vergi müfettişleri satılan ürünlerin mahiyetini tespit etmek ve sosyal medya platformlarından paylaşılan IBAN ve hesap bilgilerini edinebilmek için potansiyel müşteri gibi bütün mezatlara katılarak bilgi topladı.
ABONELERE ÖZEL CANLI YAYIN
Aynı gün içinde onlarca farklı hesaptan açık artırmayla satış yapılması nedeniyle açık kaynak istihbaratı ve "web kazıma" yoluyla da bilgi edinildi. Takip sürecinde mezatçılar sosyal medya platformlarında çeşitli kanallar kurdu ve bu kanallara potansiyel müşteriler üye yapıldı. Böylece açık artırmalar abonelere özel yayın olarak gerçekleştirildi. Ürünler satış öncesinde abonelerle kanalın bildirimleri ve anlık mesajlaşma uygulamalarıyla paylaşıldı. Çok fazla alım yapanlara özel indirimler gerçekleştirilerek müşteri devamlılığının sağlanması hedeflendi.