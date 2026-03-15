Sosyal medyada 500 milyon liralık vurgun: Sürekli IBAN değiştirip haraç mezat sattılar

SÜREKLİ IBAN DEĞİŞTİ Mezatçıların bakanlığın takibinden kaçmak için farklı yöntemler denedikleri de tespit edildi. Satıcıların sürekli IBAN ve hesap bilgilerini değiştirerek aynı hesaplarda çok yüksek tutarda tahsilatın birikmesine izin vermediği, hesapları farklı kişiler üzerine açtığı görüldü. Ayrıca müşteriler para gönderimlerinde açıklama kısmında ticari bir faaliyetin gerçekleştiğini çağrıştıracak herhangi bir ifadenin yer verilmemesi konusunda sürekli uyarıldı. Açık artırmayı kazanan müşteri ile hesap bilgilerinin özel olarak paylaşıldığı belirlendi.

HANGİ ÜRÜNLER MEZATLA SATILDI? Mezat yoluyla daha çok güvercin gibi canlı hayvan, taklit ve kopya ürünler, "outdoor" ürünleri, bıçaklar, tespihler, çakmaklar ve küçük elektrikli aletlerin satıldığı görüldü. Yerli seri üretim bıçakların 1000 lira, yabancı seri üretim bıçakların 10 bin lira, yerli tasarım bıçakların 75 bin lira ila 200 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu saptandı. Söz konusu bıçakların satışıyla Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un da ihlal edildiği belirlendi. Ayrıca fildişi gibi ticareti yasak kabzaya sahip bıçakların satışa konu edildiği tespit edildi. Taklit ve sahte ürünler yoluyla tüketici mağduriyetine yol açıldığı da gözlemlendi.

BAKAN ŞİMŞEK "VATANDAŞLARIMIZ DA MAĞDUR OLUYOR" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin farklı sektörleri ve yöntemleri kapsayacak şekilde her geçen gün genişletildiğini belirterek, "Sosyal medya pek çok fırsat ve riski bir arada bünyesinde barındırıyor. Sosyal medyanın özellikle vergi ödememek adına kayıt dışı satış için kullanılması hem devletimizin vergi kaybına uğramasına hem de vatandaşlarımızın güvensiz alışveriş nedeniyle mağdur olmasına yol açıyor. Kayıt dışılıkla mücadelemizi sürdürürken vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.