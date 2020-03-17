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Son dakika: TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte 2020 İstanbul TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları

TOKİ Tuzla 2+1 kura çekimi dün gerçekleştirildi. 2+1 nitelikli 4 bin 25 konutun hak sahipleri belirlendi. Başvuru sahipleri kura sonuçlarını heyecanla bekliyordu. TOKİ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte listenin erişime açıldığı bildirildi. Ahaber.com.tr üzerinden TOKİ 2+1 kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz. İşte 2020 TOKİ Tuzla 2+ 1 kura sonuçları isim listesi...

Giriş Tarihi: 17.03.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 12:15
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Son dakika: TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte 2020 İstanbul TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları

TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 16 Mart saat 11.00'de gerçekleştirilen Tuzla 2+1 kurası için başvuru yapan binlerce vatandaş, hak kazanıp kazanamadığını merak ediyordu. TOKİ tarafından yayımlanan liste ile hak kazanan adayların isimleri duyuruldu. Sizler için o listeyi sayfamızda derledik.

İşte 2020 TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi...

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Son dakika: TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte 2020 İstanbul TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları
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Son dakika: TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte 2020 İstanbul TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları
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Son dakika: TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte 2020 İstanbul TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları
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Son dakika: TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte 2020 İstanbul TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları