Son dakika: TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte 2020 İstanbul TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları

TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 16 Mart saat 11.00'de gerçekleştirilen Tuzla 2+1 kurası için başvuru yapan binlerce vatandaş, hak kazanıp kazanamadığını merak ediyordu. TOKİ tarafından yayımlanan liste ile hak kazanan adayların isimleri duyuruldu. Sizler için o listeyi sayfamızda derledik.

İşte 2020 TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi...