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Son dakika: TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte 2020 İstanbul TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları
TOKİ Tuzla 2+1 kura çekimi dün gerçekleştirildi. 2+1 nitelikli 4 bin 25 konutun hak sahipleri belirlendi. Başvuru sahipleri kura sonuçlarını heyecanla bekliyordu. TOKİ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte listenin erişime açıldığı bildirildi. Ahaber.com.tr üzerinden TOKİ 2+1 kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz. İşte 2020 TOKİ Tuzla 2+ 1 kura sonuçları isim listesi...
Giriş Tarihi: 17.03.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 12:15
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