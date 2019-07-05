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Son dakika SSK Bağkur çift emekli maaşı alma başvurusu nasıl yapılır? Çift emekli maaşı alma şartları neler?
Sosyal Güvenlik bazı şartlarda özellikle de kadın emekliye çift maaş hakkı tanıyor. Çift maaş hakkı sadece emekliye değil, dul ve yetimlere de sağlanıyor. Dul kavramı kadınlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu emekli, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor. Peki, kimler çift emekli maaşı alabilir? Çift emekli maaşı almanın şartları neler? Kime ne kadar ödeme yapılabiliyor? SSK, Bağ-Kur çift emekli maaşı alma başvurusu nasıl yapılır? İşte çift emekli maaşı ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 05.07.2019 13:45 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 16:56
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