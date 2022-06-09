SON DAKİKA! Özel sektörde ara zam yapılacak mı? 2022 Temmz zammı olacak mı? Zam oranları tek tek açıklanıyor

Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asgari ücrete ara zam ile ilgili açıklamalar peş peşe gelirken, en çok merak edilenlerden biri de özel sektör oldu. Özel sektöre ara zam yapılıp yapılmayacağını merak eden çalışanlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırıyor. Birçok sektörde ara zam için düğmeye basıldı. Peki, özel sektörde ara zam yapılacak mı? 2022 Temmz zammı olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.06.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 09:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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