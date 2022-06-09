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Haberler Galeri SON DAKİKA! Özel sektörde ara zam yapılacak mı? 2022 Temmz zammı olacak mı? Zam oranları tek tek açıklanıyor

SON DAKİKA! Özel sektörde ara zam yapılacak mı? 2022 Temmz zammı olacak mı? Zam oranları tek tek açıklanıyor

Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asgari ücrete ara zam ile ilgili açıklamalar peş peşe gelirken, en çok merak edilenlerden biri de özel sektör oldu. Özel sektöre ara zam yapılıp yapılmayacağını merak eden çalışanlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırıyor. Birçok sektörde ara zam için düğmeye basıldı. Peki, özel sektörde ara zam yapılacak mı? 2022 Temmz zammı olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.06.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 09:24
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SON DAKİKA! Özel sektörde ara zam yapılacak mı? 2022 Temmz zammı olacak mı? Zam oranları tek tek açıklanıyor

Son dakika... Özel sektörde ara zam yapılacak mı? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi zam haberlerini takip etmeye başladı. Memur ve emeklilere yapılacak temmuz zammının yanı sıra asgari ücret ile özel sektöre ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Temmuz zammı yaklaşırken, ara zam ile ilgili de açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Peki, özel sektörde ara zam yapılacak mı? 2022 Temmz zammı olacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Özel sektörde ara zam yapılacak mı? 2022 Temmz zammı olacak mı? Zam oranları tek tek açıklanıyor

ÖZEL SEKTÖRDE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Son dönemde artan fiyat ve hayat pahalılığına karşı çalışanlarını korumak isteyen patronlar elini cebine attı. Tekstilden deriye, perakendeden makine sanayisine birçok şirket çalışanlarına ara zam yapmak için çalışma başlattı.

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SON DAKİKA! Özel sektörde ara zam yapılacak mı? 2022 Temmz zammı olacak mı? Zam oranları tek tek açıklanıyor

Sabah'ta yer alan habere göre, şirketler bütçelerine göre yüzde 10 ila 30 arasında zam yapmaya hazırlanıyor. Henüz zam yapamayan şirketler ise, "Çalışanlarımıza zam yapmak istiyoruz ancak bütçemiz uygun değil. Devletten bir teşvik talep ediyoruz. Çalışanına zam yapmak kaydıyla vergi indirimi yapılsın. Burada da sıkı bir denetim olsun. Böyle bir adım şirketleri zam konusunda teşvik eder" diyor.

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SON DAKİKA! Özel sektörde ara zam yapılacak mı? 2022 Temmz zammı olacak mı? Zam oranları tek tek açıklanıyor

BAZI ŞİRKETLERDE ORAN YÜKSEK

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: Sektörde yaklaşık 1 milyon kişi çalışıyor. Artan hayat pahalılığına karşı şirketlerimiz harekete geçti. Şu an zam oranlarını belirlemek için çalışıyorlar.

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SON DAKİKA! Özel sektörde ara zam yapılacak mı? 2022 Temmz zammı olacak mı? Zam oranları tek tek açıklanıyor

Bütçesi uygun olan şirketler çalışanlarına ortalama yüzde 15 ila 25 arasında ara zam yapmayı planlıyor. Bazı şirketlerde bu oran daha da yüksek olabilir. Bu zam oranlarını temmuz maaşlarına yansıtmayı planlıyorlar.