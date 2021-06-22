Son dakika: Nakdi ücret desteği bitti mi, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar

Son dakika... Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için hükümetin sağladığı nakdi ücret desteğinde sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Salgının ekonomik açıdan etkilerini azaltmak adına sağlanan nakdi ücret desteği ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ela aldık. Peki, nakdi ücret desteği bitti mi, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.06.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 12:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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