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Haberler Galeri Son dakika: Nakdi ücret desteği bitti mi, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar

Son dakika: Nakdi ücret desteği bitti mi, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar

Son dakika... Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için hükümetin sağladığı nakdi ücret desteğinde sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Salgının ekonomik açıdan etkilerini azaltmak adına sağlanan nakdi ücret desteği ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ela aldık. Peki, nakdi ücret desteği bitti mi, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.06.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 12:35
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Son dakika: Nakdi ücret desteği bitti mi, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar

Nakdi ücret desteği bitti mi, uzatıldı mı? Türkiye'de ilk koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından ekonomik tedbirler kapsamında nakdi ücret destğei verilmeye başlanmıştı. Normallaşme sürecine başlayacak olmamız ile birlikte gözler nakdi ücret desteğine çevilri. Peki, nakdi ücret desteği bitti mi, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

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Son dakika: Nakdi ücret desteği bitti mi, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BİTTİ Mİ, UZATILDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki nakdi ücet desteğinin hangi tarihe kadar uzatıldığı henüz bilinmiyor. Daha önce nakdi ücret desteğinin 17 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar uzatıldığı açıklanmıştı

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Son dakika: Nakdi ücret desteği bitti mi, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar

HAZİRAN AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzatılmaması halinde 30 Haziran'da sona erecek olan nakdi ücret desteğinin haziran ayı ödemeleri için henüz bir tarih açıklanmadı. Ancak bir önceki ödemelere bakacak olursak, haziran ayı ödemelerinin Temmuz'un ilk haftası yapılamsı bekleniyor.

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Son dakika: Nakdi ücret desteği bitti mi, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

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Son dakika: Nakdi ücret desteği bitti mi, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar

Bununla birlikte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde esasları belirlenen iki ayrı nakdi ücret desteği daha uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.