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Son dakika muhtaç asker ailelerine 550 TL! Muhtaç aile yardımı nasıl alınır, başvurular nereden yapılıyor?

Son dakika haberi... Askerlik milyonlarca kişinin hayatını etkiliyor. Vatani görev için birliğine teslim olan askerler bazen evdeki tek geçim kaynağı olabiliyor. Bu durumda aile maddi olarak zor duruma düşüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, askerde oğlu olan muhtaç ailelere destek yardımında bulunuyor. Sosyal devlet anlayışının en gelişmiş örneklerini barındıran Türkiye'de birçok yardım gibi bu destek türü de pek bilinmiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ayda 275 TL destek verirken, çocuklara da 100 TL eğitim desteği sunuyor. Muhtaç ailelere destek 2 ayda bir 550 TL olarak yapılıyor. Peki, Muhtaç aile yardımı nasıl alınır, başvurular nereden yapılıyor? İşte Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Projesi ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.07.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 09:57
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Son dakika muhtaç asker ailelerine 550 TL! Muhtaç aile yardımı nasıl alınır, başvurular nereden yapılıyor?

Muhtaç asker ailelerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yardımda bulunuluyor. Ailelerin birçoğu destek programından habersiz. Evin geçim kaynağı olan asker kışlaya girdikten sonra yapılacak başvurular ile 2 ayda 550 TL şeklinde ödeme alınabilir. Peki, Muhtaç aile yardımı nasıl alınır, başvurular nereden yapılıyor? İşte Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı ile ilgili detaylar...

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Son dakika muhtaç asker ailelerine 550 TL! Muhtaç aile yardımı nasıl alınır, başvurular nereden yapılıyor?

HANGİ AİLELERİ KAPSIYOR?

Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir.

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Son dakika muhtaç asker ailelerine 550 TL! Muhtaç aile yardımı nasıl alınır, başvurular nereden yapılıyor?

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Başvurular illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor.

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Son dakika muhtaç asker ailelerine 550 TL! Muhtaç aile yardımı nasıl alınır, başvurular nereden yapılıyor?

'Vakıf Mütevelli Heyeti' sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor. Başvuranın TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı olmalı. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmiyor.

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Son dakika muhtaç asker ailelerine 550 TL! Muhtaç aile yardımı nasıl alınır, başvurular nereden yapılıyor?

PARA NASIL ALINIR?

Aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL'lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT'deki hesaplarına yatırılıyor.