Son dakika muhtaç asker ailelerine 550 TL! Muhtaç aile yardımı nasıl alınır, başvurular nereden yapılıyor?

Son dakika haberi... Askerlik milyonlarca kişinin hayatını etkiliyor. Vatani görev için birliğine teslim olan askerler bazen evdeki tek geçim kaynağı olabiliyor. Bu durumda aile maddi olarak zor duruma düşüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, askerde oğlu olan muhtaç ailelere destek yardımında bulunuyor. Sosyal devlet anlayışının en gelişmiş örneklerini barındıran Türkiye'de birçok yardım gibi bu destek türü de pek bilinmiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ayda 275 TL destek verirken, çocuklara da 100 TL eğitim desteği sunuyor. Muhtaç ailelere destek 2 ayda bir 550 TL olarak yapılıyor. Peki, Muhtaç aile yardımı nasıl alınır, başvurular nereden yapılıyor? İşte Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Projesi ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.07.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 09:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





