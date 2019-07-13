Son dakika kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye kreş yardımı ücreti ne kadar?
Çalışan anne ve babalara büyük müjde! Yüz binlerce aile çocuklarını kime emanet edeceğini kara kara düşünüyor. Çalışması gereken anneler, kreş ücretini sağlayacak ekonomiye sahip olmadıklarında çözüm yolu arıyor. Aile ekonomisini yakından ilgilendiren bu konuda soyal devlet anlayışı ile adımlar atıldı. Ailelere devlet eli ile kreş yardımı yapılıyor. Böylece çocuk güvenilir kuruluşlara emanet edilirken bir yandan da aile ekonomisi zarar görmemiş oluyor. Peki, kreş yardımı nasıl alınır? Kreş yardımı başvuru şartları neler? Çalışan annelere kreş desteği ücreti ne kadar? İşte kreş yardımı ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 13.07.2019 15:08Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 15:02