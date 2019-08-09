Son dakika kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı kimler alabilir? Kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplama!
Kurban Bayramı yaklaşırken tatil hesabı yapanlar kadar mesai hesabı yapanlar da araştırmalarını sürdürüyor. Bazı sektörlerde üretimin veya işin durması söz konusu olmuyor. Bu sektörlerde çalışanlara bayram ve remi tatillerde en az çalıştığı günlük ücret kadar mesai veriliyor. Örneğin bir asgari ücretli çalışan 67 TL ek ücret alıyor. Bu kişinin çalıştığı günlük ücrete göre değişiyor. Kurumların bazıları işçilerin izin kullanmasına izin vermediği gibi ücretlerini de ödemeye de yanaşmıyor. Bu durumlarda işçilerin hakları güvence altına alınmış durumda. İşçi bayram süresince ek ücret ödenmeden çalıştırılırsa kıdem tazminatını alarak sözleşmesini feshedebilir. İşveren bu durumda asli kusurlu olarak ücreti ödemek zorundadır. Peki, kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı kimler alabilir? Kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.08.2019 12:37Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 13:30