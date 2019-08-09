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Son dakika kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı kimler alabilir? Kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplama!

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil hesabı yapanlar kadar mesai hesabı yapanlar da araştırmalarını sürdürüyor. Bazı sektörlerde üretimin veya işin durması söz konusu olmuyor. Bu sektörlerde çalışanlara bayram ve remi tatillerde en az çalıştığı günlük ücret kadar mesai veriliyor. Örneğin bir asgari ücretli çalışan 67 TL ek ücret alıyor. Bu kişinin çalıştığı günlük ücrete göre değişiyor. Kurumların bazıları işçilerin izin kullanmasına izin vermediği gibi ücretlerini de ödemeye de yanaşmıyor. Bu durumlarda işçilerin hakları güvence altına alınmış durumda. İşçi bayram süresince ek ücret ödenmeden çalıştırılırsa kıdem tazminatını alarak sözleşmesini feshedebilir. İşveren bu durumda asli kusurlu olarak ücreti ödemek zorundadır. Peki, kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı kimler alabilir? Kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 13:30
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Son dakika kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı kimler alabilir? Kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplama!

Kurban Bayramı için sayılı günler kaldı. Bayram tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken çalışanlar bu bayramda 4.5 gün tatil yapacak. Arefe Günü, 10 Ağustos Cumartesi'ye geliyor. Bu nedenle çalışmayanlar tatile 9 Ağustos Cuma akşamı başlayacak. Kurban Bayramı'nın birinci günü ise 11 Ağustos Pazar Günü'ne geliyor. Her bayramda tatil süresi hesaplayanlar olduğu gibi çalışmak zorunda oldukları için mesai hesaplayanlar da var. Bazı sektörler şirketlerin kapanmasına olanak tanımıyor. Bu nedenle bayram tatilinin bir ya da birkaç günü işçinin çalışması gerekebiliyor. Bu durumlarda firmanın çalışanlarına normal ücretinin dışında bir çalışma ücreti daha ödemesi gerekiyor. Ancak birçok firma buna yanaşmıyor. İşçiler bu durumda iş akdini feshederek kıdem tazminatını alabilirler. Peki, kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı kimler alabilir? Kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Son dakika kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı kimler alabilir? Kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplama!

BAYRAM MESAİSİ ALAMAYAN İŞÇİLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR!

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere her gün için bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Asgari ücretli bir işçiye 2019 yılı için günlük brüt 85.28 TL, net olarak da 67.30 TL ücret ödenmek zorunda.

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Son dakika kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı kimler alabilir? Kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplama!

4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesine göre, işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçi açısından iş akdini haklı nedenle derhal fesih hakkı doğar. Bayram mesaisinin ödenmemesi, ücretin eksik ödenmesi anlamına gelir.

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Son dakika kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı kimler alabilir? Kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplama!

Ancak, sonradan mağdur olmamak için bayramda mesai yaptığınızı ve buna ilişkin ödemenin yapılmadığını belgelemelisiniz. Elinizde belgeler varsa noterden ihtar çekerek, bayramlarda çalışıp da ödenmeyen paralarınızı ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

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Son dakika kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı kimler alabilir? Kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplama!

KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur maaş katsayısı da güncellendi. Memur aylık katsayısı 0.130597'den 0.138459'a çıktı. Buna bağlı olarak 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yıl sonuna kadar işçilere uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da 6 bin 380 liraya yükseldi.