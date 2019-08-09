Son dakika kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı kimler alabilir? Kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplama!

Kurban Bayramı için sayılı günler kaldı. Bayram tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken çalışanlar bu bayramda 4.5 gün tatil yapacak. Arefe Günü, 10 Ağustos Cumartesi'ye geliyor. Bu nedenle çalışmayanlar tatile 9 Ağustos Cuma akşamı başlayacak. Kurban Bayramı'nın birinci günü ise 11 Ağustos Pazar Günü'ne geliyor. Her bayramda tatil süresi hesaplayanlar olduğu gibi çalışmak zorunda oldukları için mesai hesaplayanlar da var. Bazı sektörler şirketlerin kapanmasına olanak tanımıyor. Bu nedenle bayram tatilinin bir ya da birkaç günü işçinin çalışması gerekebiliyor. Bu durumlarda firmanın çalışanlarına normal ücretinin dışında bir çalışma ücreti daha ödemesi gerekiyor. Ancak birçok firma buna yanaşmıyor. İşçiler bu durumda iş akdini feshederek kıdem tazminatını alabilirler. Peki, kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı kimler alabilir? Kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...