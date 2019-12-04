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Son dakika İki bankadan daha konut kredisi faiz indirimi! Akbank, Yapıkredi, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar?

İki banka daha konut kredisi faiz oranını 0,99'a indirdiğini duyurdu. Kamu bankaları tarafından başlatılan 0,99 oranla konut kredisi kampanyasına özel bankaların da katılımı sürüyor. Yüzde 1'in altında faiz ve kar oranı ile kredi sunan banka sayısı böylece 11'e yükseldi. Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta politika faizini yüzde 14'ten 12'ye çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Merkez'in daha sert bir indirime de gidebileceği belirtiliyor. Bankalar son 3 ayda 10 puan gerileyen politika faizi sonrası kredi verme yarışına girmiş durumda. Özel bankalar, kamu bankalarını zorlarken, ihtiyaç ve taşıt kredisinde daha uygun imkanlar da sunuyorlar. Peki, en düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? İşte 4 Aralık güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 11:14
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Son dakika İki bankadan daha konut kredisi faiz indirimi! Akbank, Yapıkredi, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar?

Akbank son dakika açıklaması ile konut kredisi faiz oranını 0,99'a düşürdüğünü duyurdu. Akbank'tan yapılan açıklamada, "Müşterilerimize kira öder gibi, kredi taksiti ödeyerek hayallerindeki eve sahip olma imkanı sunabilmekten mutluluk duyuyoruz. Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde yüzde 0,99'a çektik" denildi. Aynı hamle Yapıkredi'den de geldi. Bankaların art arda açıklamalarının ardından vatandaşlar en uygun kredi faiz oranlarını incelemeye başladı. Peki, en düşük konut kredisi faiz oranı kaç? İşte güncel kredi faiz oranları...

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Son dakika İki bankadan daha konut kredisi faiz indirimi! Akbank, Yapıkredi, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar?

AKBANK VE YAPIKREDİ'DEN FAİZ İNDİRİM HAMLESİ

Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde yüzde 0,99'a indirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.

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Son dakika İki bankadan daha konut kredisi faiz indirimi! Akbank, Yapıkredi, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar?

Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde yüzde 0,99'a indirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.

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Son dakika İki bankadan daha konut kredisi faiz indirimi! Akbank, Yapıkredi, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar?

"Yapı Kredi olarak geniş ürün yelpazemizle ve uygun ödeme seçenekleriyle müşterilerimizin her alanda olduğu gibi konut finansmanı ihtiyaçlarında da yanındayız. Bu kapsamda tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Kampanya dahilinde tüm müşterilerimizin ödeme gücüne göre farklı ödeme planları da oluşturabiliyoruz."

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Son dakika İki bankadan daha konut kredisi faiz indirimi! Akbank, Yapıkredi, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar?

Konut kredisinden, Yapı Kredi şubeleri, 444 0 445 telefon hattı veya "yapikredimortgage.com" internet adresi üzerinden yeni kredi talebi olan müşterilerin yanı sıra mevcut konut kredisini Yapı Kredi'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.