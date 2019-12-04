Son dakika İki bankadan daha konut kredisi faiz indirimi! Akbank, Yapıkredi, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar?

İki banka daha konut kredisi faiz oranını 0,99'a indirdiğini duyurdu. Kamu bankaları tarafından başlatılan 0,99 oranla konut kredisi kampanyasına özel bankaların da katılımı sürüyor. Yüzde 1'in altında faiz ve kar oranı ile kredi sunan banka sayısı böylece 11'e yükseldi. Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta politika faizini yüzde 14'ten 12'ye çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Merkez'in daha sert bir indirime de gidebileceği belirtiliyor. Bankalar son 3 ayda 10 puan gerileyen politika faizi sonrası kredi verme yarışına girmiş durumda. Özel bankalar, kamu bankalarını zorlarken, ihtiyaç ve taşıt kredisinde daha uygun imkanlar da sunuyorlar. Peki, en düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? İşte 4 Aralık güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





