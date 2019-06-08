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Haberler Galeri Son dakika EYT haberi! AK Parti'den EYT açıklaması! EYT çıkacak mı? EYT nedir?

Son dakika EYT haberi! AK Parti'den EYT açıklaması! EYT çıkacak mı? EYT nedir?

Son dakika haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar uzun süredir düzenleme yapılmasını bekliyor. Bu konuda hükümetten gelecek açıklamaları dikkatle takip eden EYT'liler gün aşırı, "EYT'de son dakika gelişmesi var mı?" araması yapıyor. Prim günü dolan ancak yaş engeline takılan vatandaşlar bir an önce emekli olmak istiyor. Ancak bunun devlete maaliyeti oldukça fazla. Tüm detaylar masaya yatırılırken, EYT ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada EYT ile ilgili süreci ayrıntıları ile değerlendirdi. Peki, EYT çıkacak mı? EYT nedir? İşte EYT ile ilgili son dakika açıklaması...

Giriş Tarihi: 08.06.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 09:54
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Son dakika EYT haberi! AK Parti’den EYT açıklaması! EYT çıkacak mı? EYT nedir?

Son dakika haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar merak ediliyor. Pİrim gününü dolduran ancak SGK'nın yaş engeline takılan milyonlarca kişi devletten gelecek müjdeyi bekliyor. Bu konuda gün aşırı yoğun aramalar yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konunun kolay olmadığını ve devlete maaliyetinin çok yüksek olduğunu bildirmişti. EYT'liler bu konuda ısrarcı olsa da sosyal güvenlik yapısını zorlayacak olması EYT'yi zorlaştırıyor. Bu konuda son açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan geldi. İşte EYT'de son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika EYT haberi! AK Parti’den EYT açıklaması! EYT çıkacak mı? EYT nedir?

AK PARTİ'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika EYT haberi! AK Parti’den EYT açıklaması! EYT çıkacak mı? EYT nedir?

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok. Popülist bir politika izlemek durumunda değiliz.

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Son dakika EYT haberi! AK Parti’den EYT açıklaması! EYT çıkacak mı? EYT nedir?

SEÇİMDEN SONRA GÜNDEME GELEBİLİR Mİ?

O günkü şartlar ayrı ama şu günkü ekonomik konjoktürde baktığımız zaman çok çok zor olduğu gözüküyor. Biz de istemez miyiz yani EYT meselesi milyonlarca, yüz binlerce insanı ilgilendiren bir şey.

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Son dakika EYT haberi! AK Parti’den EYT açıklaması! EYT çıkacak mı? EYT nedir?

Keşke imkanlarımız olsa bunu hemen çözebilecek bir kapasitemiz olsa. Böyle bir imkan olmadığı için de insanların lüzumsuz yere popülist davranarak gönülleri hoş olsun diye de adım atılamaz."