Son dakika EYT haberi! AK Parti'den EYT açıklaması! EYT çıkacak mı? EYT nedir?

Son dakika haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar uzun süredir düzenleme yapılmasını bekliyor. Bu konuda hükümetten gelecek açıklamaları dikkatle takip eden EYT'liler gün aşırı, "EYT'de son dakika gelişmesi var mı?" araması yapıyor. Prim günü dolan ancak yaş engeline takılan vatandaşlar bir an önce emekli olmak istiyor. Ancak bunun devlete maaliyeti oldukça fazla. Tüm detaylar masaya yatırılırken, EYT ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada EYT ile ilgili süreci ayrıntıları ile değerlendirdi. Peki, EYT çıkacak mı? EYT nedir? İşte EYT ile ilgili son dakika açıklaması...

Giriş Tarihi: 08.06.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 09:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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