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Son dakika erken emeklilik müjdesi! Yıpranma payı kimleri kapsıyor? Yıpranma hakkı nedir?
Uzun yıllar çalışan binlerce kişi emeklilik için gün sayıyor. Emekli olabilmek için birçok şart isteniyor. Yaş şartı bunların en başında yer alıyor. Primi dolan ancak yaştan emekli olamayan birçok kişi olduğu gibi, yaşı gelip primi dolmayan binlerce kişi de bulunuyor. Yeni düzenlemelerle işçilere birçok hak veriliyor. Bu düzenlemeler kapsamında yıpranma payının kapsamı da genişletildi. Yıpranma hakkının genişlemesiyle erken emeklilik şansı ortaya çıktı. Peki, yıpranma payı kimleri kapsıyor? Yıpranma hakkı nedir? Yıpranma payı geriye dönük işler mi? Erken emeklilik imkanı tanıyan yıpranma payı ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık. İşte yıpranma payından yararlanacak olanlar için altın bilgiler...
Giriş Tarihi: 30.05.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 17:06
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