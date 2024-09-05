Sigaraya zam mı gelecek, ne kadar? Eylül ayında sigaraya zam geldi mi?

Karbon Monoksit Tehlikesi

Karbon monoksit, kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürür. Bu durum, kalbin daha fazla çalışmasına ve vücudun oksijen ihtiyacını karşılamada zorlanmasına sebep olur. Ayrıca hava yollarını daraltarak akciğerlere giren hava miktarını azaltır.

Katran ve Akciğerler

Katran, akciğerleri kaplayan yapışkan bir madde olup, solunum sisteminin sağlıklı çalışmasını engeller. Akciğerleri yorar ve çeşitli solunum yolu hastalıklarının ortaya çıkmasına zemin hazırlar.

Fenoller ve Bağışıklık Sistemi

Fenoller, solunum yollarında enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan tüy benzeri hücrelerin ölmesine neden olur. Bu durum, vücudun virüs ve bakterilere karşı savunmasız kalmasına yol açar.

Amonyak ve Formaldehitin Etkileri

Tütün dumanıyla vücuda giren amonyak ve formaldehit gibi maddeler, göz, burun ve boğazda tahrişe neden olur. Bu tahrişler, çeşitli hastalıkların gelişmesine katkıda bulunur.

Kanserojen Maddelerin Rolü

Sigara dumanında bulunan kanserojen maddeler, hücrelerin kontrolsüz ve hızlı bir şekilde çoğalmasına yol açar. Bu durum, farklı kanser türlerinin gelişimine neden olur.