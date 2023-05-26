SGK’dan duyuru geldi! Ödeme bekleyenler dikkat! IBAN paylaşanların hesabına yatacak! E-Devlet, ALO 170...

İş Göremezlik Parası Ne Kadar Yatar?

Bu soruya net bir cevap vermek mümkün değil. Çünkü iş göremezlik durumunda SGK tarafından sigortalıya ödenen tutar şu şartlara göre değişiklik gösteriyor:

*Sigortalının kazandığı son 3 aylık brüt ücret

*Son 3 aylık sigorta prim ödemeleri, ikramiye, ek ödemeler

*Son 3 aylık toplam prim gün sayısı

*Tedavinin türü

*Raporlu gün sayısı