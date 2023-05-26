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SGK'dan duyuru geldi! Ödeme bekleyenler dikkat! IBAN paylaşanların hesabına yatacak! E-Devlet, ALO 170...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) o ödemeler için duyurdu. E-Devlet üzerinden ya da ALO 170'i arayarak IBAN numarasını girenlerin paralar hesaplarına yatacak. PTT'ye gitmek gerekmeden ödemelerini almak isteyenler konunun detaylarını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar ve yapılması gerekenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 08:56
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SGK’dan duyuru geldi! Ödeme bekleyenler dikkat! IBAN paylaşanların hesabına yatacak! E-Devlet, ALO 170...

SGK'nın duyurusu üzerine rapor paraları ve sevk ödemelerine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. PTT üzerinden de çekilebilen bu ücretler, e-Devlet üzerinden IBAN girişiyle hesaplara da yatıyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK’dan duyuru geldi! Ödeme bekleyenler dikkat! IBAN paylaşanların hesabına yatacak! E-Devlet, ALO 170...

O ÖDEMELER IBAN ÜZERİNDEN YATACAK!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, IBAN numarasını e-Devlet kapısı üzerinden ya da ALO 170 arayarak tanıtanlar, rapor paralarını ve sevk ödemelerini alabilecekler.

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SGK’dan duyuru geldi! Ödeme bekleyenler dikkat! IBAN paylaşanların hesabına yatacak! E-Devlet, ALO 170...

Konu hakkındaki paylaşımda şöyle denildi:

"IBAN numaranızı e-Devlet kapısı üzerinden ya da ALO 170 arayarak tanımlatmanız halinde rapor paranızı ve sevk ödemelerinizi hesabınıza gönderiyoruz."

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SGK’dan duyuru geldi! Ödeme bekleyenler dikkat! IBAN paylaşanların hesabına yatacak! E-Devlet, ALO 170...

E-DEVLET IBAN PAYLAŞIMI

Vatandaşlar bunun için e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifre bilgileri ile giriş yapabilirler. Daha sonra ise Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama sayfası üzerinden IBAN numaralarını tanımayabilirler.

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SGK’dan duyuru geldi! Ödeme bekleyenler dikkat! IBAN paylaşanların hesabına yatacak! E-Devlet, ALO 170...

İş Göremezlik Parası Ne Kadar Yatar?

Bu soruya net bir cevap vermek mümkün değil. Çünkü iş göremezlik durumunda SGK tarafından sigortalıya ödenen tutar şu şartlara göre değişiklik gösteriyor:

*Sigortalının kazandığı son 3 aylık brüt ücret

*Son 3 aylık sigorta prim ödemeleri, ikramiye, ek ödemeler

*Son 3 aylık toplam prim gün sayısı

*Tedavinin türü

*Raporlu gün sayısı