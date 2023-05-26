26 Mayıs 2023, Cuma
SGK'dan duyuru geldi! Ödeme bekleyenler dikkat! IBAN paylaşanların hesabına yatacak! E-Devlet, ALO 170...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) o ödemeler için duyurdu. E-Devlet üzerinden ya da ALO 170'i arayarak IBAN numarasını girenlerin paralar hesaplarına yatacak. PTT'ye gitmek gerekmeden ödemelerini almak isteyenler konunun detaylarını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar ve yapılması gerekenler...
Giriş Tarihi: 26.05.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 08:56
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10