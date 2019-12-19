SGK ödemeleri 31 Aralık'a kadar yapılacak! Doğum, emzirme, çeyiz, rapor parası nereden, nasıl alınır? SGK üzerinden birçok alanda vatandaşlara ödeme yapılıyor. Ödeneklerin listesi oldukça geniş. Hasta bakımından, cenaze masraflarına, rapor ücretinden, doğum izni hatta emzirme izni ücretine kadar sosyal destek ödemeleri sunuluyor. Vatandaşlar bu ödemelerin birçoğundan ne yazık ki haberdar değil. 31 Aralık'a kadar SGK'ya başvurulmaması halinde binlerce TL kazanılmış hak silinecek. Peki, çeyiz, cenaze, hasta bakım, rapor, emzirme ücreti nasıl alınır? İşte detaylar... Giriş Tarihi: 19.12.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 14:08
2019 yılının son haftalarına girildi. Aralık ayının sonuna kadar birçok işlemin yapılması gerekiyor. Borçlanma ile emekli olacak olanlar 31 Aralık'a kadar ödemelerini yaptıkları taktirde daha ucuz fiyattan emekli olacak. Yine birçok ödeme de 31 Aralık'a kadar ödenmeyi bekliyor. Ancak vatandaşların birçoğunun bu ödemelerden haberi yok. 31 Aralık'a kadar alınmayan ödemeler silinecek ve vatandaşlar haklarını kaybedecek. Bu ödemelerin içinde rapor, çeyiz, cenaze, hasta bakım, doğum izni ücreti gibi önemli ödenekler de yer alıyor. Peki,
çeyiz, cenaze, hasta bakım, rapor, emzirme ücreti nasıl alınır? İşte 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması gereken ödemelerin listesi ve detayları... CENAZE YARDIMI NASIL ALINIR?
Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması bu ödeme için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor. Bu ödemede 5 yıllık zaman aşımı var. Ödenek ise 716 lira. Öncelik eş ve çocukların. Yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alır. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli
ÇEYİZ ÖDEMESİ NASIL ALINIR?
Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya
anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuğuna veriliyor. 24 maaş tutarındaki bu para kız çocuğuna evlendiğinde toplu ödeniyor. Başvuru Bağkurlu yapılıyor. SGK'ya RAPOR ÜCRETİ ALMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi
SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat parası) denir. Ödeme son 3 aylık kazanca göre yapılır. En düşük günlük ödeme ayakta tedavide 56.84 TL, yatarak tedavilerde 42.63 TL. Bu parayı Bağkurlu da alır. EMZİRME ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? ,halk arasında 'süt parası' olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. 178 lira olan bu para için anne veya eşinin SSK veya SGK olması ve en az 120 gün prim ödemesinin bulunması yeterli. Bağkurlu il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine doğumdan sonraki 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. SGK