SGK ödemeleri 31 Aralık'a kadar yapılacak! Doğum, emzirme, çeyiz, rapor parası nereden, nasıl alınır?

2019 yılının son haftalarına girildi. Aralık ayının sonuna kadar birçok işlemin yapılması gerekiyor. Borçlanma ile emekli olacak olanlar 31 Aralık'a kadar ödemelerini yaptıkları taktirde daha ucuz fiyattan emekli olacak. Yine birçok ödeme de 31 Aralık'a kadar ödenmeyi bekliyor. Ancak vatandaşların birçoğunun bu ödemelerden haberi yok. 31 Aralık'a kadar alınmayan ödemeler silinecek ve vatandaşlar haklarını kaybedecek. Bu ödemelerin içinde rapor, çeyiz, cenaze, hasta bakım, doğum izni ücreti gibi önemli ödenekler de yer alıyor. Peki, çeyiz, cenaze, hasta bakım, rapor, emzirme ücreti nasıl alınır? İşte 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması gereken ödemelerin listesi ve detayları...