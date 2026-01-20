SGK kapsamı genişletti! 5 yıl erken emeklilik fırsatı | Hangi meslekler listede?
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5 yıla kadar erken emeklilik imkanı sağlayan Yıpranma Payı kapsamındaki meslek gruplarına yenilerini ekledi. Çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi çalışanları da erken emeklilik hakkından yararlanabilecek. Peki yıpranma payı listesinde hangi meslekler var? İşte detaylar…
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışma koşulları ağır ve riskli olan meslek grupları için uyguladığı ve çalışanlara erken emeklilik imkanı sunan Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ), halk arasındaki adıyla "Yıpranma Payı" kapsamını 2026 yılı itibarıyla genişletti.
Düzenlemeyle, mevcut meslek gruplarına ek olarak çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi çalışanları da erken emeklilik hakkından yararlanabilecek.
Yıpranma payı madenciler, polisler ve askerlerle anılan bu hak, artık sağlık çalışanlarından gazetecilere, itfaiyecilerden ağır sanayi işçilerine kadar pek çok sektörü kapsıyor.
PRİME EKLENİYOR
Sabah'ın haberine göre Ağır ve riskli işlerde çalışanlar, Fiili Hizmet Süresi Zammı sayesinde daha erken emekli olabiliyor. Uygulama, prim gününe ilave süre ekliyor ve biriken sürelerle emeklilik yaşından da indirim sağlıyor. Yıpranma payı olan mesleklerde, normalde yılda 360 gün olan prim süresi risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün artıyor.
Örneğin yılda 90 gün yıpranma payı bulunan bir işte 12 ay çalışan kişinin primi 360 gün yerine 450 gün olarak işleniyor. Kazanılan ilave sürenin emeklilik yaş haddinden de düşürülebildiği, biriken sürelerin emeklilik yaşını 5 yıla kadar, bazı çok ağır işlerde ise 8 yıla kadar erkene çekebildiği belirtildi.