SGK kapsamı genişletti! 5 yıl erken emeklilik fırsatı | Hangi meslekler listede?

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için en önemli iki kriter; prim gün sayısı ve yaş. Normal şartlarda bu iki kriteri doldurmak on yıllar sürerken, bazı meslekler doğaları gereği insan ömründen ve sağlığından daha fazla götürüyor. Devlet, bu adaletsizliği gidermek için "Yıpranma Payı" sistemini devreye sokmuştu.

12 AY ÇALIŞMA 15 AY SAYILACAK

Yeni yapılan düzenlemelerle birlikte, teknolojinin getirdiği yeni riskli iş kolları ve pandemiden sonra önemi daha iyi anlaşılan sağlık sektörü çalışanları da bu kapsama daha güçlü şekilde dahil edilecek.

Listenin içindeki bir mesleği icra edenler 12 ay çalışsa dahi SGK tarafından 15 ay çalışmış sayılıcak. Bu matematiksel fark, çalışma hayatının sonunda size yıllar kazandırıyor.

YIPRANMA PAYI NEDİR?

Fiili Hizmet Süresi Zammı, ağır işlerde çalışanların çalıştıkları her yıl için ilave prim günü kazanması olarak tanımlanıyor. Normal bir ofis çalışanı yılda 360 gün prim öderken, yıpranma payı olan bir işçi, yaptığı işin risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün fazladan prim kazanır.