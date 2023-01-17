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Haberler Galeri SGK Emekli Maaşı Hesaplama Robotu: 4A, 4B, 4C bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 SSK, Bağ-Kur...

SGK Emekli Maaşı Hesaplama Robotu: 4A, 4B, 4C bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 SSK, Bağ-Kur...

Emekli maaşlarının miktarı, kişinin çalıştığı süreye ve ödediği prime göre değişiklik gösteriyor. 2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı sonrası milyonlarca emekli ne kadar maaş alacağını merak ederken, EYT ile emekli olacak milyonlarca vatandaş da aylık hesaplama detaylarını araştırıyor. SGK'nın resmi internet adresi üzerinden sigorta koluna göre ayrı ayrı kolayca hesaplama yapılabiliyor. Peki, 4A, 4B, 4C bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? İşte 2023 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama robotu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023 15:45
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SGK Emekli Maaşı Hesaplama Robotu: 4A, 4B, 4C bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 SSK, Bağ-Kur...

Milyonlarca kişinin gündeminde yer alan emekli aylığı 2023 Ocak itibarıyla zamlandı. Yüzde 30 artış ve refah payı ile en düşük emekli aylığı 5.500 TL'ye çıkarılırken, zamlı ödemeler de hesaplara yatırılmaya başladı. EYT düzenlemesiyle emekli olacaklar ile mevcut emekliler, ne kadar emekli maaşı alacaklarını araştırıyor. Peki, 4A, 4B, 4C bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? İşte 2023 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama robotu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK Emekli Maaşı Hesaplama Robotu: 4A, 4B, 4C bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 SSK, Bağ-Kur...

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. 2023 Ocak ayında yüzde 30 zam uygulanan maaşlar Temmuz ayına kadar geçerli olacak. 2023'ün ilk altı aylık enflasyon verisine göre maaşlar yeniden belirlenecek.

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SGK Emekli Maaşı Hesaplama Robotu: 4A, 4B, 4C bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 SSK, Bağ-Kur...

SGK'nın resmi internet adresi üzerinden 4A, 4B, 4C emekli aylığı hesaplaması yapılabiliyor. Ancak hemen şunu belirtelim ki, emekli aylığınız sigorta sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanacak olup yaklaşık bir değer verir. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir.

İşte sigorta kollarına göe emekli aylığı hesaplama ekranları;

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SGK Emekli Maaşı Hesaplama Robotu: 4A, 4B, 4C bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 SSK, Bağ-Kur...

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

SSK yani 4A emekli maaşı hesaplaması için SGK'nın (uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/) sayfasını açın. T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfus il ve Doğum tarihi bilgilerinizi girdikten sonra 'Sorgula' butonuna tıklayın.

👉4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN👈

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SGK Emekli Maaşı Hesaplama Robotu: 4A, 4B, 4C bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 SSK, Bağ-Kur...

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

Bağ-Kur yani 4B emekli maaşı hesaplaması için SGK'nın resmi internet adtesi üzerinden Aylık Hesabı ve Hak Kazanma sistemine giriş yaptıktan sonra T.C. Kimlik numarası, Kurumu, ve Güvenlik kodunu girdikten sonra sorgulama butonuna tıklayın.

👉4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN👈