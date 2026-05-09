SGK duyurdu: Analık ödeneği süresi uzatıldı! Başvuru gerekiyor mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), analık ödeneği süresinin uzatıldığını duyurdu. Bu kapsamda başvuru şartı olmadan ödemelerin otomatik yapılacağı açıklandı.

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren yeni düzenleme SGK tarafından duyuruldu. Analık ödeneği süresi uzatılırken, ek ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin detaylar da netleşti. Tekil ve çoğul gebeliklerde doğum izni süresi artırılırken, bazı anneler için ödemelerin otomatik olarak hesaplara yatırılacağı açıklandı. Peki yeni düzenleme kimleri kapsıyor? Başvuru gerekiyor mu? İşte SGK'nın açıkladığı tüm detaylar…

DOĞUM İZNİ SÜRESİ UZATILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere yönelik analık ödeneği süresinin uzatıldığını açıkladı. TEKİL GEBELİKTE SÜRE 24 HAFTAYA ÇOĞUL GEBELİKTE YENİ SÜRE 26 HAFTA Yapılan düzenlemeyle birlikte tekil gebeliklerde analık ödeneği süresi 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldı.

BAŞVURU ŞARTI VAR MI?

SGK'dan yapılan açıklamada, aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla düzenlemenin hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamaya göre, 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuru şartı olmaksızın 8 haftalık ek ödeme otomatik olarak yapılacak.

16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sona eren anneler için ise işverenlerin SGK'ya yapacağı bildirim doğrultusunda 8 haftalık ödeme gerçekleştirilecek. Kurum, konuyla ilgili sistemsel güncellemelerin sürdüğünü de duyurdu. Açıklamada ayrıca, annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için rapor uzatma amacıyla sağlık kuruluşlarına ya da SGK'ya ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı ifade edildi.

SGK tarafından yapılan açıklamada, "Aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklemesi amacıyla analık ödeneği süresini tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkarttık. 01.05.2026 tarihi itibariyle devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödeme otomatik olarak yapılacaktır. 16.10.2025 tarihi itibariyle doğum yapan ve raporu 01.05.2026 tarihinden önce sonlanan annelerimiz için ise işverenlerinin kurumumuza yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacaktır. (Konuyla ilgili sistemsel güncellemeler devam etmektedir) Annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya kurumumuza ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

DOĞUM SONRASI ANNELERE YAPILAN ÖDEMELER Analık ödeneği, halk arasında doğum rapor parası olarak bilinir ve yine SGK tarafından ödenir. Bu ödeme, çalışan annelerin doğum izni süresince yaşadığı gelir kaybını telafi etmek amacıyla yapılır. Ödenecek tutar, annenin doğumdan önceki kazançları esas alınarak hesaplanır. Ödenecek tutar, annenin doğumdan önceki son 12 ayda prime esas kazançlarının ortalaması üzerinden hesaplanıyor.