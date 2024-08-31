31 Ağustos 2024, Cumartesi
SED yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Okula giden çocuklara aile desteği nereden alınır? İşte 2024 SED miktarları...
Çocuğu okula giden ailelere Bakanlık tarafından sağlanan destek ödemesine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımına ilişkin arama motorlarında "SED yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 31.08.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 16:10