SED yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Okula giden çocuklara aile desteği nereden alınır? İşte 2024 SED miktarları...

SED Başvurusu Nasıl Yapılır?

SED yardımından yararlanmak isteyen aileler, başvurularını birkaç adımda gerçekleştirebilirler:

Başvuru Dilekçesi: Aileler, bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunabilirler.

E-Devlet Üzerinden Başvuru: Ayrıca, "https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru" adresinden e-devlet aracılığıyla da başvuru yapılabilir.

Ön Görüşme ve İnceleme: Başvuru sonrası, aileler ile meslek elemanları tarafından bir ön görüşme yapılır. Başvuran kişinin durumuna göre sosyal inceleme yapılır ve uygun görüldüğü takdirde yardım başlatılır.

Gerekli Belgeler: Başvuru sırasında T.C. Kimlik Numarası, sağlık raporu (gerektiğinde), öğrenci belgesi ve diğer ilgili belgeler istenebilir.