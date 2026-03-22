Savaşın faturası yalnız altın ve petrolde değil: 1,5 trilyon dolarlık yapay zeka yatırımları da risk altında

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan süreç küresel piyasalar kadar 1,5 trilyon dolarlık yapay zeka altyapısını da doğrudan etkiliyor. Lojistik hatlardaki aksamalar ve artan maliyetler, dev teknoloji şirketlerinin planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açıyor.

Savaşın faturası yalnız altın ve petrolde değil: 1,5 trilyon dolarlık yapay zeka yatırımları da risk altında 1

Meta, Apple, Amazon ve Google gibi devlerin 2028 yılına kadar ayırdığı 1,5 trilyon dolarlık bütçe, küresel tedarik zincirinin kesintisiz işlemesine dayanıyordu. Ancak sigorta piyasalarındaki daralma ve enerji maliyetleri, bu devasa yatırımların beklenen verimliliğe ulaşmasını zorlaştırıyor.

Savaşın faturası yalnız altın ve petrolde değil: 1,5 trilyon dolarlık yapay zeka yatırımları da risk altında 2

ÇİP ÜRETİMİNDE HASSAS YOLCULUK

Oil Price'ta yer alan habere göre, yapay zeka için kritik olan bir tek çip, üretimden son kullanıcıya kadar 70'ten fazla sınır geçiyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki durum, bu hassas trafiği yavaşlatırken nakliye ve güvenlik maliyetlerini yukarı çekiyor.

Savaşın faturası yalnız altın ve petrolde değil: 1,5 trilyon dolarlık yapay zeka yatırımları da risk altında 3

PETROL VE HELYUM FAKTÖRÜ

Bölge sadece petrol değil yarı iletken üretimi için hayati önemdeki helyum gazının da ana kaynaklarından biri. Petrol fiyatlarının 120 dolar bandına yaklaşması ve sigorta altyapısındaki değişimler, teknoloji üretim bandında "görünmeyen" ek maliyetleri de beraberinde getiriyor.

Savaşın faturası yalnız altın ve petrolde değil: 1,5 trilyon dolarlık yapay zeka yatırımları da risk altında 4

ELEKTRİK FATURALARI ÜZERİNDEKİ BASKI

Artan enerji maliyetleri, sadece şirketleri değil veri merkezlerinin yoğun elektrik tüketimi üzerinden vatandaşı da etkiliyor. Yapay zekaya geçiş sürecindeki bu maliyet artışı, tüketici beklentilerini ve siyasi kararları doğrudan şekillendiriyor.

Savaşın faturası yalnız altın ve petrolde değil: 1,5 trilyon dolarlık yapay zeka yatırımları da risk altında 5

"ABSORBE" KAPASİTESİ SORGULANIYOR

Amazon'un veri merkezlerinde yaşanan hasarlar ve sigorta iptalleri, sistemin sarsıntıları karşılama gücünü sınırlıyor. Ekonomistler, mevcut durumun uzun vadeli etkilerinin piyasa modellerine henüz tam olarak yansımadığı konusunda dikkat çekiyor.

Savaşın faturası yalnız altın ve petrolde değil: 1,5 trilyon dolarlık yapay zeka yatırımları da risk altında 6

YAPAY ZEKADA 1,5 TRİLYON DOLARLIK RİSKİN ARKA PLANI

1. Yapay zeka yatırımları neden tehlikede?

Küresel tedarik zincirindeki lojistik maliyetlerin artması, sigorta primlerinin yükselmesi ve enerji krizinin veri merkezi işletme giderlerini katlaması, planlanan 1,5 trilyon dolarlık bütçenin hedeflenen verime ulaşmasını zorlaştırıyor.

2. Enerji krizi teknoloji dünyasını nasıl etkiliyor?

Brent petrolün 120 dolar bandına yaklaşması, sadece ulaşımı değil; veri merkezlerinin devasa elektrik ihtiyacı ve çip üretim tesislerinin enerji maliyetlerini de doğrudan yukarı çekiyor.

3. Piyasalarda beklenti nedir?

Analistler, 28 Şubat sonrası başlayan sürecin kısa vadeli bir dalgalanmadan ziyade, teknoloji ve altyapı yatırımlarında "maliyet odaklı" yeni bir dönemi başlattığını ifade ediyor.

Savaşın faturası yalnız altın ve petrolde değil: 1,5 trilyon dolarlık yapay zeka yatırımları da risk altında 7

Editör Notu: 2026 Mart ayı itibarıyla küresel piyasalar, jeopolitik risklerin teknoloji devlerinin uzun vadeli projeksiyonlarını nasıl değiştirdiğini yakından takip ediyor. Özellikle yapay zeka altyapısına ayrılan devasa fonların artan "sürtünme maliyetleri" karşısında nasıl bir performans sergileyeceği, önümüzdeki dönemin en kritik ekonomi başlığı olabilir.

Savaşın faturası yalnız altın ve petrolde değil: 1,5 trilyon dolarlık yapay zeka yatırımları da risk altında 8
