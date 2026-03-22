Savaşın faturası yalnız altın ve petrolde değil: 1,5 trilyon dolarlık yapay zeka yatırımları da risk altında

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan süreç küresel piyasalar kadar 1,5 trilyon dolarlık yapay zeka altyapısını da doğrudan etkiliyor. Lojistik hatlardaki aksamalar ve artan maliyetler, dev teknoloji şirketlerinin planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açıyor.

Meta, Apple, Amazon ve Google gibi devlerin 2028 yılına kadar ayırdığı 1,5 trilyon dolarlık bütçe, küresel tedarik zincirinin kesintisiz işlemesine dayanıyordu. Ancak sigorta piyasalarındaki daralma ve enerji maliyetleri, bu devasa yatırımların beklenen verimliliğe ulaşmasını zorlaştırıyor.

ÇİP ÜRETİMİNDE HASSAS YOLCULUK Oil Price'ta yer alan habere göre, yapay zeka için kritik olan bir tek çip, üretimden son kullanıcıya kadar 70'ten fazla sınır geçiyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki durum, bu hassas trafiği yavaşlatırken nakliye ve güvenlik maliyetlerini yukarı çekiyor.

PETROL VE HELYUM FAKTÖRÜ Bölge sadece petrol değil yarı iletken üretimi için hayati önemdeki helyum gazının da ana kaynaklarından biri. Petrol fiyatlarının 120 dolar bandına yaklaşması ve sigorta altyapısındaki değişimler, teknoloji üretim bandında "görünmeyen" ek maliyetleri de beraberinde getiriyor.

ELEKTRİK FATURALARI ÜZERİNDEKİ BASKI Artan enerji maliyetleri, sadece şirketleri değil veri merkezlerinin yoğun elektrik tüketimi üzerinden vatandaşı da etkiliyor. Yapay zekaya geçiş sürecindeki bu maliyet artışı, tüketici beklentilerini ve siyasi kararları doğrudan şekillendiriyor.