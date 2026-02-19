Ramazan kolisi kıdem tazminatını artırır mı? İşte milyonları ilgilendiren o hesaplama!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği kıdem tazminatı hesaplamasında "Ramazan yardımı" detayı tüm ezberleri bozdu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, iş yerlerinde dağıtılan yardım kolilerinin ve nakdi desteklerin, tazminat miktarını nasıl yukarı çektiğini tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Düzenli hale gelen bu yardımların "giydirilmiş brüt ücrete" dahil edildiğini vurgulayan Faruk Erdem, işçilerin alacağı parayı artıran o kritik formülü paylaştı. Erdem, bu hesaplamada ödemelerin "süreklilik" arz etmesinin en temel şart olduğunu hatırlatarak çalışanlara önemli uyarılarda bulundu.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın gözü iş yerleri tarafından sağlanan yardım kolilerine ve ek ödemelere çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında yayınlanan Ajans Bugün programında, düzenli olarak verilen Ramazan yardımlarının kıdem tazminatı hesabını nasıl doğrudan etkilediğini ve giydirilmiş brüt ücretin tazminat miktarını nasıl yükselttiğini tüm detaylarıyla açıkladı.

GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRET NEDİR? Kıdem tazminatı hesaplamasında bilinmeyen detaylara dikkat çeken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Bizim yasalarımızda kıdem tazminatı son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Ancak mevzuatımızda yer alan 'giydirilmiş brüt ücret' diye bir kavram var ki bu rakam sadece çıplak maaşla sınırlı kalmıyor" ifadelerini kullandı. RAMAZAN KOLİSİ İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINI ARTIRIYOR Giydirilmiş ücretin belirlenmesinde maaşa eklenen sosyal hakların önemine değinen Erdem, bu ücrete yaklaşık 20 farklı maddenin eklenebildiğini belirtti.

İKİ SİHİRLİ KELİME: DÜZENLİ VE NAKDİ KARŞILIK Ramazan yardımlarının tazminata yansıması için gereken şartları sıralayan Erdem, "Burada iki önemli kelime söyleyeceğim: Birincisi yardımın düzenli olarak yapılması, ikincisi ise nakde döndürülebilecek bir para karşılığının olmasıdır" sözleriyle aktardı. Erdem, "Bu Ramazan verdik, gelecek Ramazan vermedik gibi bir durum değil, her yıl mutlak suretle verilmesi gerekiyor. İkisi birleştiğinde bu ödemeler brüt maaşa ekleniyor" dedi.

HANGİ ÖDEMELER TAZMİNATI ARTIRIYOR? Cansın Helvacı'nın tazminatı artıran kalemleri sorması üzerine Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda, yakacak, eğitim ve konut yardımları gibi kalemler bu hesaba dahil ediliyor. Ayrıca sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı ve çocuk zammı gibi ödemeler de brüt maaşı yükseltiyor" ifadelerini kullandı. Erdem, buradaki en kritik noktanın ödemelerin sürekliliği olduğunu belirterek, "Sihirli kelime devamlı ve düzenli olmasıdır" uyarısında bulundu.