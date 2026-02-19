CANLI YAYIN
Ramazan kolisi kıdem tazminatını artırır mı? İşte milyonları ilgilendiren o hesaplama!

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği kıdem tazminatı hesaplamasında "Ramazan yardımı" detayı tüm ezberleri bozdu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, iş yerlerinde dağıtılan yardım kolilerinin ve nakdi desteklerin, tazminat miktarını nasıl yukarı çektiğini tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Düzenli hale gelen bu yardımların "giydirilmiş brüt ücrete" dahil edildiğini vurgulayan Faruk Erdem, işçilerin alacağı parayı artıran o kritik formülü paylaştı. Erdem, bu hesaplamada ödemelerin "süreklilik" arz etmesinin en temel şart olduğunu hatırlatarak çalışanlara önemli uyarılarda bulundu.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın gözü iş yerleri tarafından sağlanan yardım kolilerine ve ek ödemelere çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında yayınlanan Ajans Bugün programında, düzenli olarak verilen Ramazan yardımlarının kıdem tazminatı hesabını nasıl doğrudan etkilediğini ve giydirilmiş brüt ücretin tazminat miktarını nasıl yükselttiğini tüm detaylarıyla açıkladı.

GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRET NEDİR?

Kıdem tazminatı hesaplamasında bilinmeyen detaylara dikkat çeken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Bizim yasalarımızda kıdem tazminatı son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Ancak mevzuatımızda yer alan 'giydirilmiş brüt ücret' diye bir kavram var ki bu rakam sadece çıplak maaşla sınırlı kalmıyor" ifadelerini kullandı.

RAMAZAN KOLİSİ İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINI ARTIRIYOR

Giydirilmiş ücretin belirlenmesinde maaşa eklenen sosyal hakların önemine değinen Erdem, bu ücrete yaklaşık 20 farklı maddenin eklenebildiğini belirtti.

İKİ SİHİRLİ KELİME: DÜZENLİ VE NAKDİ KARŞILIK

Ramazan yardımlarının tazminata yansıması için gereken şartları sıralayan Erdem, "Burada iki önemli kelime söyleyeceğim: Birincisi yardımın düzenli olarak yapılması, ikincisi ise nakde döndürülebilecek bir para karşılığının olmasıdır" sözleriyle aktardı. Erdem, "Bu Ramazan verdik, gelecek Ramazan vermedik gibi bir durum değil, her yıl mutlak suretle verilmesi gerekiyor. İkisi birleştiğinde bu ödemeler brüt maaşa ekleniyor" dedi.

HANGİ ÖDEMELER TAZMİNATI ARTIRIYOR?

Cansın Helvacı'nın tazminatı artıran kalemleri sorması üzerine Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda, yakacak, eğitim ve konut yardımları gibi kalemler bu hesaba dahil ediliyor. Ayrıca sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı ve çocuk zammı gibi ödemeler de brüt maaşı yükseltiyor" ifadelerini kullandı. Erdem, buradaki en kritik noktanın ödemelerin sürekliliği olduğunu belirterek, "Sihirli kelime devamlı ve düzenli olmasıdır" uyarısında bulundu.

ADIM ADIM TAZMİNAT HESABI

Rakamlar üzerinden örnek bir hesaplama yapan Erdem, "Diyelim ki bir çalışanın brüt maaşı 50 bin lira ve 10 yıl çalışmış olsun. Eğer hiçbir ek ödeme yoksa bu kişi 500 bin lira tazminat alır. Ancak bu çalışana her yıl bir maaş ikramiye ve her Ramazan'da 10 bin lira yardım yapılıyorsa, bu tutarlar 12 aya bölünerek brüt maaşa eklenir. Böylece giydirilmiş brüt ücret 55 bin liraya çıkar ve çalışan 500 bin lira yerine 550 bin lira tazminat almaya hak kazanır" sözleriyle tablonun önemini vurguladı.

HANGİ ÖDEMELER KAPSAM DIŞI KALIYOR?

Her ek ödemenin tazminatı artırmayacağını hatırlatan Erdem, "Mesela bu ay çok çalıştınız ve şirket size bir seferlik prim verdi; ya da o ay mesai yaptınız. Bunlar düzenli ve sürekli ödemeler olmadığı için kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez" dedi. Erdem, Ramazan ayında yıllık izin kullanımına da değinerek, "Ramazan'da yıllık izin kullanılabilir. Ayrıca mola verilmediği durumlarda erken çıkışlar gibi konular iş yerlerinde karşılıklı anlayışla çözülebilir" ifadelerini kullandı.

HABERİN KISA ANALİZİ

Ramazan kolisi ve nakdi yardımlar, tek başına verildiğinde sosyal destek niteliği taşır; ancak düzenli ve parasal karşılığı olan ödemeler haline geldiğinde kıdem tazminatı hesabını doğrudan etkiler. Bunun nedeni, kıdem tazminatının sadece "çıplak maaş" üzerinden değil, giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanabilmesidir.

  • Haberde vurgulanan temel çıkarımlar:
  • Ramazan yardımı süreklilik gösterirse tazminata eklenir.
  • Paraya çevrilebilir değeri olan yardımlar hesaplamaya dahil edilir.
  • Tek seferlik prim, fazla mesai gibi ödemeler dahil edilmez.
  • Düzenli ek ödemeler kıdem tazminatını ciddi oranda artırabilir.
Kavram Açıklama
Kıdem tazminatı İşten ayrılırken çalışılan yıl × son brüt ücret üzerinden hesaplanır
Brüt ücret Çalışanın maaşının vergiler kesilmeden önceki hali
Giydirilmiş brüt ücret Maaş + düzenli yan ödemeler (yardım, ikramiye vb.)
Ramazan yardımı Düzenli ve nakdi değeri varsa tazminata eklenebilir
Ödeme türü Şart
Ramazan yardımı Her yıl düzenli verilmesi
Yemek yardımı Sürekli olması
Gıda/erzak yardımı Parasal karşılığı olması
Aile ve çocuk yardımı Düzenli ödenmesi
İkramiye Periyodik verilmesi
Devamlı primler Süreklilik göstermesi
Ödeme türü Neden dahil edilmez
Fazla mesai ücreti Süreklilik yok
Tek seferlik prim Düzenli değil
Geçici performans bonusu Kalıcı ödeme değil
Arızi yardımlar Standart hale gelmemiş
Bilgi Senaryo 1 Senaryo 2
Brüt maaş 50.000 TL 50.000 TL
Çalışma süresi 10 yıl 10 yıl
Ek ödeme Yok Yıllık ikramiye + Ramazan yardımı
Giydirilmiş brüt ücret 50.000 TL 55.000 TL
Kıdem tazminatı 500.000 TL 550.000 TL
Fark +50.000 TL
Kalem Hesaplama yöntemi
Yıllık ikramiye 12'ye bölünerek maaşa eklenir
Ramazan yardımı 12'ye bölünerek maaşa eklenir
Diğer düzenli yardımlar Aylık karşılığı bulunarak eklenir
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1)Ramazan kolisi kıdem tazminatını artırır mı?
Evet. Düzenli verilirse ve parasal değeri varsa giydirilmiş brüt ücrete eklenir.

2)Her verilen yardım tazminata dahil edilir mi?
Hayır. Sadece düzenli ve süreklilik gösteren yardımlar eklenir.

3)Aynı yardımlar (koliler) nasıl hesaplanır?
Piyasa değeri belirlenir ve aylık karşılığı maaşa eklenir.

4)Tek seferlik Ramazan yardımı eklenir mi?
Hayır. Süreklilik olmadığı için dahil edilmez.

5)Primler tazminata eklenir mi?
Sadece düzenli ve devamlı ödenen primler eklenir.

6)Fazla mesai tazminata girer mi?
Genelde hayır; çünkü düzenli bir ödeme sayılmaz.

7)Giydirilmiş ücret neden önemli?
Çünkü tazminat hesabı büyür; maaş dışındaki ödemeler de hesaba katılır.

8)Kimler için geçerli?
Tüm ücretli çalışanlar için; özel sektör ve kamu işçileri dahil.

Görselde, düzenli ve nakdi karşılığı bulunan Ramazan yardımlarının giydirilmiş brüt ücrete eklenerek kıdem tazminatını nasıl artırdığı örnek hesaplama üzerinden anlatılıyor.

