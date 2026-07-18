Raflardaki "Bir alana bir bedava" oyunu deşifre oldu! Zincir marketlere yakın markaj

Son dönemde başta zincir marketler olmak üzere perakende sektöründe çığ gibi büyüyen "bir alana, bir bedava" kampanyalarının arkasındaki kirli oyun deşifre oldu. Vatandaşın "bedava ürün alıyorum" algısını fırsata çeviren bazı işletmelerin, kampanya öncesi fiyatları ikiye katlayarak haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Vatandaşların "indirim değil, bindirim" şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Son bir yıldır neredeyse başta marketler olmak üzere perakende sektörünün birçok işletmesinde görülen "bir alana, bir bedava" uygulaması adeta bir aldatmacaya dönüştü. Bu yöntemle marketler ellerindeki stokları eritiyor.

Mallarını hızla nakite çeviriyor. Vatandaş ise 'bedavaya ürün alıyorum' derken aslında firmaların kârına kâr katıyor. Fiyat araştırması yapmadığı için ihtiyacından fazla ürünü evinde stoklamaktan öteye bir şey yapmıyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

'Bir alana, bir bedava' aldatmacasında sistem şöyle işliyor: Başka marketlerde daha ucuza olan ürünlerin fiyatı, "bir alana, bir bedava" kampanyasında önce ikiye katlanıyor, sonra biri bedava algısıyla iki ürün olması gerekenden daha pahalıya satılıyor.

Konuyla ilgili şikayetler artınca Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Vatandaşların bir marketteki kampanyayla ilgili ihbarı üzerine işlem başlatıldı.