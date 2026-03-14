Piyasalarda savaş alarmı: Altın ve petrolde kritik eşik! Gram altın 10 bin TL yolunda mı?

GRAM ALTINDA HEDEF: 10 BİN LİRA! Yurt içindeki altın yatırımcısına yönelik önemli öngörülerde bulunan İslam Memiş, "Ülke olarak altını çok sevdiğimiz için genelde gram altın üzerinden takip ediyoruz. Gram altın şu an 7232 lira seviyesinden haftayı tamamladı. Bu baskılanma aslında altın borcu olanlar veya altın alımı için fırsat kollayanlar için bir fırsat niteliğinde" ifadelerini kullandı. Fiyatların 7000 lira altına sarkmasını beklemediğini belirten Memiş, "Yılın ilk yarısında öngördüğümüz ons altın tarafında 6000 dolar, gram altın tarafında ise 10 bin lira seviyesi hedef konumunda. Bu hedefimizde bir değişiklik yapmadık" sözleriyle yatırımcıya yol haritasını çizdi.

"2026 PARA KAZANMA DEĞİL, VARLIĞA SAHİP ÇIKMA YILIDIR" Piyasalardaki dalgalanmaların devam edeceğine dikkat çeken Memiş, "Ocak ayında başlayan manipülasyon piyasasını yıl sonuna kadar her ay göreceğiz. Bu yıl altın ve gümüş yatırımcısının psikolojisi çok güçlü olmalı. 2026 yılı altın ve gümüşten para kazanma yılı değil, altın ve gümüşlere sahip çıkma yılıdır" dedi. Yatırımcıların fiyata değil miktara odaklanması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Sürekli zikzaklar ve belirsizlikler olacak. Yatırımcı fiyata değil miktara odaklanmalı. Düştü mü, ucuz mu? Evet, ben bunu alırım kenarda tutarım demeli. Altın fiyatlarını yükselten gerekçeler masada durmaya devam ettiği için bu baskılanma kalıcı olmayacaktır" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

HABER ANALİZİ Orta Doğu'da artan savaş gerilimi küresel piyasalarda risk algısını yükseltti. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması enflasyon beklentilerini artırırken yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yöneliyor. Ancak enerji fiyatlarındaki sert yükseliş kısa vadede altın fiyatlarında baskı oluşturabiliyor. Analist İslam Memiş'e göre piyasalar tamamen jeopolitik gelişmelere bağlı hareket ediyor. Ateşkes ihtimali altını yukarı taşıyabilirken savaşın büyümesi petrol fiyatlarını daha da artırabilir. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok uzun vadeli varlık koruma stratejisine odaklanması gerektiği vurgulanıyor. Gösterge Mevcut Seviye Olası Senaryo Beklenen Etki Brent Petrol 101 dolar üzeri 200 dolara çıkma ihtimali Küresel enflasyon artışı Ons Altın 5024 dolar Petrol 200$ olursa 4600$ Altında kısa vadeli düşüş Ons Altın (ateşkes) - Ateşkes senaryosu 5600 dolar seviyeleri Gram Altın 7232 TL Yıl hedefi 10.000 TL Küresel Piyasalar Yüksek belirsizlik Savaşın seyri Sert dalgalanmalar ÖNE ÇIKAN EKONOMİK DİNAMİKLER Jeopolitik riskler: Orta Doğu'daki çatışmalar enerji fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Enflasyon baskısı: Petrol fiyatları yükseldikçe küresel enflasyon beklentileri artıyor.

Güvenli liman talebi: Belirsizlik dönemlerinde altın ve gümüşe talep artıyor.

Manipülasyon ve dalgalanma: Analistlere göre piyasada yıl boyunca sert fiyat hareketleri görülebilir. ❓ 4 SORUDA PİYASALARDA SAVAŞ ANALİZİ Altın fiyatları neden petrol yükselirken bazen düşüyor? Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyonu artırır ve merkez bankalarının faiz politikalarını etkileyebilir. Bu durum kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturabilir. Gram altın gerçekten 10 bin TL olabilir mi? Bu hedef; ons altın fiyatı, dolar/TL kuru ve jeopolitik risklerin devam etmesi gibi faktörlere bağlı olarak mümkün görülüyor. Savaş altın fiyatlarını nasıl etkiler? Savaş ve jeopolitik riskler yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden olur. Bu da genellikle altın fiyatlarını yukarı taşır. Yatırımcılar bu dönemde neye dikkat etmeli? Analistlere göre kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından ziyade portföydeki varlık miktarına ve uzun vadeli korunma stratejisine odaklanmak gerekiyor.