Piyasalarda savaş alarmı: Altın ve petrolde kritik eşik! Gram altın 10 bin TL yolunda mı?
Orta Doğu'daki savaşın ikinci haftasında küresel piyasalar alarm veriyor. Petrol fiyatlarının 101 doların üzerine çıkması enflasyon endişelerini artırırken yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneliyor. Finans Analisti İslam Memiş, savaş ve ateşkes senaryolarına göre ons altında sert hareketler görülebileceğini belirtirken gram altın için 10 bin lira hedefinin korunmaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca 2024'ün para kazanma değil, varlığı koruma yılı olacağını vurguladı.
Savaşın ikinci haftasında küresel piyasalar Orta Doğu'dan gelecek haber akışlarına kilitlendi. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş küresel enflasyon endişelerini körüklerken, "güvenli liman" altına olan talep ve piyasalardaki manipülasyon beklentileri yatırımcıyı tetikte tutuyor.
Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki son durumu ve gram altındaki 10 bin lira hedefini A Haber ekranlarında çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
PETROL FİYATLARI ENFLASYONU TETİKLİYOR
Küresel piyasaların odağının tamamen bölgedeki sıcak çatışmalara çevrildiğini belirten Finans Analisti İslam Memiş, "Küresel piyasaların gözü kulağı Orta Doğu'dan gelecek haber akışlarında. Buradaki gelişmeler, son dakika haberleri ve eylemler piyasalarda belirsizliği tetiklemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Petrol fiyatlarının hızla yükselerek 101 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yaptığını hatırlatan Memiş, "Hürmüz Boğazı kapalı, çatışmalar artmaya devam ediyor. İran'a karşı bir kara harekatı yapılacak mı? Bu belirsizlik ve kaygı ile birlikte petrol fiyatları küresel enflasyonu tetikleyecek bir haftayı geride bıraktık" sözleriyle piyasalardaki tansiyonu aktardı.
ONS ALTINDA SAVAŞ VE ATEŞKES SENARYOLARI
Petrol fiyatlarındaki yükselişin değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Memiş, "Petrol fiyatları yükselince altın ve gümüş gibi emtialarda bir gerileme gördük. Haftayı 5024 dolar seviyesinden tamamlayan bir ons altın var karşımızda" dedi. bulundu.
İran'ın petrol fiyatlarına ilişkin verdiği mesajın kritik olduğunu vurgulayan Memiş, "İran, petrolü 200 dolara yükselten kadar bu savaşımız devam edecek dedi. Eğer brent petrolün varil fiyatı 200 dolara çıkarsa ons altın tarafında 4600 dolara kadar bir gerileme görürüz. Ancak bir ateşkes gelirse bu sefer 5600 dolar seviyesi görülür. Buradaki belirsizlik hali devam ediyor" değerlendirmesinde