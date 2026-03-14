Piyasalarda savaş alarmı: Altın ve petrolde kritik eşik! Gram altın 10 bin TL yolunda mı?

Orta Doğu'daki savaşın ikinci haftasında küresel piyasalar alarm veriyor. Petrol fiyatlarının 101 doların üzerine çıkması enflasyon endişelerini artırırken yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneliyor. Finans Analisti İslam Memiş, savaş ve ateşkes senaryolarına göre ons altında sert hareketler görülebileceğini belirtirken gram altın için 10 bin lira hedefinin korunmaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca 2024'ün para kazanma değil, varlığı koruma yılı olacağını vurguladı.

Piyasalarda savaş alarmı: Altın ve petrolde kritik eşik! Gram altın 10 bin TL yolunda mı? 1

Savaşın ikinci haftasında küresel piyasalar Orta Doğu'dan gelecek haber akışlarına kilitlendi. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş küresel enflasyon endişelerini körüklerken, "güvenli liman" altına olan talep ve piyasalardaki manipülasyon beklentileri yatırımcıyı tetikte tutuyor.

PİYASALARDA SAVAŞ ALARMI

Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki son durumu ve gram altındaki 10 bin lira hedefini A Haber ekranlarında çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

Piyasalarda savaş alarmı: Altın ve petrolde kritik eşik! Gram altın 10 bin TL yolunda mı? 2

PETROL FİYATLARI ENFLASYONU TETİKLİYOR

Küresel piyasaların odağının tamamen bölgedeki sıcak çatışmalara çevrildiğini belirten Finans Analisti İslam Memiş, "Küresel piyasaların gözü kulağı Orta Doğu'dan gelecek haber akışlarında. Buradaki gelişmeler, son dakika haberleri ve eylemler piyasalarda belirsizliği tetiklemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda savaş alarmı: Altın ve petrolde kritik eşik! Gram altın 10 bin TL yolunda mı? 3

Petrol fiyatlarının hızla yükselerek 101 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yaptığını hatırlatan Memiş, "Hürmüz Boğazı kapalı, çatışmalar artmaya devam ediyor. İran'a karşı bir kara harekatı yapılacak mı? Bu belirsizlik ve kaygı ile birlikte petrol fiyatları küresel enflasyonu tetikleyecek bir haftayı geride bıraktık" sözleriyle piyasalardaki tansiyonu aktardı.

Piyasalarda savaş alarmı: Altın ve petrolde kritik eşik! Gram altın 10 bin TL yolunda mı? 4

ONS ALTINDA SAVAŞ VE ATEŞKES SENARYOLARI

Petrol fiyatlarındaki yükselişin değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Memiş, "Petrol fiyatları yükselince altın ve gümüş gibi emtialarda bir gerileme gördük. Haftayı 5024 dolar seviyesinden tamamlayan bir ons altın var karşımızda" dedi. bulundu.

Piyasalarda savaş alarmı: Altın ve petrolde kritik eşik! Gram altın 10 bin TL yolunda mı? 5

İran'ın petrol fiyatlarına ilişkin verdiği mesajın kritik olduğunu vurgulayan Memiş, "İran, petrolü 200 dolara yükselten kadar bu savaşımız devam edecek dedi. Eğer brent petrolün varil fiyatı 200 dolara çıkarsa ons altın tarafında 4600 dolara kadar bir gerileme görürüz. Ancak bir ateşkes gelirse bu sefer 5600 dolar seviyesi görülür. Buradaki belirsizlik hali devam ediyor" değerlendirmesinde

Piyasalarda savaş alarmı: Altın ve petrolde kritik eşik! Gram altın 10 bin TL yolunda mı? 6

GRAM ALTINDA HEDEF: 10 BİN LİRA!

Yurt içindeki altın yatırımcısına yönelik önemli öngörülerde bulunan İslam Memiş, "Ülke olarak altını çok sevdiğimiz için genelde gram altın üzerinden takip ediyoruz. Gram altın şu an 7232 lira seviyesinden haftayı tamamladı. Bu baskılanma aslında altın borcu olanlar veya altın alımı için fırsat kollayanlar için bir fırsat niteliğinde" ifadelerini kullandı. Fiyatların 7000 lira altına sarkmasını beklemediğini belirten Memiş, "Yılın ilk yarısında öngördüğümüz ons altın tarafında 6000 dolar, gram altın tarafında ise 10 bin lira seviyesi hedef konumunda. Bu hedefimizde bir değişiklik yapmadık" sözleriyle yatırımcıya yol haritasını çizdi.

Piyasalarda savaş alarmı: Altın ve petrolde kritik eşik! Gram altın 10 bin TL yolunda mı? 7

"2026 PARA KAZANMA DEĞİL, VARLIĞA SAHİP ÇIKMA YILIDIR"

Piyasalardaki dalgalanmaların devam edeceğine dikkat çeken Memiş, "Ocak ayında başlayan manipülasyon piyasasını yıl sonuna kadar her ay göreceğiz. Bu yıl altın ve gümüş yatırımcısının psikolojisi çok güçlü olmalı. 2026 yılı altın ve gümüşten para kazanma yılı değil, altın ve gümüşlere sahip çıkma yılıdır" dedi. Yatırımcıların fiyata değil miktara odaklanması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Sürekli zikzaklar ve belirsizlikler olacak. Yatırımcı fiyata değil miktara odaklanmalı. Düştü mü, ucuz mu? Evet, ben bunu alırım kenarda tutarım demeli. Altın fiyatlarını yükselten gerekçeler masada durmaya devam ettiği için bu baskılanma kalıcı olmayacaktır" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

Piyasalarda savaş alarmı: Altın ve petrolde kritik eşik! Gram altın 10 bin TL yolunda mı? 8

HABER ANALİZİ

Orta Doğu'da artan savaş gerilimi küresel piyasalarda risk algısını yükseltti. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması enflasyon beklentilerini artırırken yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yöneliyor. Ancak enerji fiyatlarındaki sert yükseliş kısa vadede altın fiyatlarında baskı oluşturabiliyor. Analist İslam Memiş'e göre piyasalar tamamen jeopolitik gelişmelere bağlı hareket ediyor. Ateşkes ihtimali altını yukarı taşıyabilirken savaşın büyümesi petrol fiyatlarını daha da artırabilir. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok uzun vadeli varlık koruma stratejisine odaklanması gerektiği vurgulanıyor.

GöstergeMevcut SeviyeOlası SenaryoBeklenen Etki
Brent Petrol101 dolar üzeri200 dolara çıkma ihtimaliKüresel enflasyon artışı
Ons Altın5024 dolarPetrol 200$ olursa 4600$Altında kısa vadeli düşüş
Ons Altın (ateşkes)-Ateşkes senaryosu5600 dolar seviyeleri
Gram Altın7232 TLYıl hedefi10.000 TL
Küresel PiyasalarYüksek belirsizlikSavaşın seyriSert dalgalanmalar

ÖNE ÇIKAN EKONOMİK DİNAMİKLER

  • Jeopolitik riskler: Orta Doğu'daki çatışmalar enerji fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
  • Enflasyon baskısı: Petrol fiyatları yükseldikçe küresel enflasyon beklentileri artıyor.
  • Güvenli liman talebi: Belirsizlik dönemlerinde altın ve gümüşe talep artıyor.
  • Manipülasyon ve dalgalanma: Analistlere göre piyasada yıl boyunca sert fiyat hareketleri görülebilir.

❓ 4 SORUDA PİYASALARDA SAVAŞ ANALİZİ

Altın fiyatları neden petrol yükselirken bazen düşüyor?

  • Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyonu artırır ve merkez bankalarının faiz politikalarını etkileyebilir. Bu durum kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Gram altın gerçekten 10 bin TL olabilir mi?

  • Bu hedef; ons altın fiyatı, dolar/TL kuru ve jeopolitik risklerin devam etmesi gibi faktörlere bağlı olarak mümkün görülüyor.

Savaş altın fiyatlarını nasıl etkiler?

  • Savaş ve jeopolitik riskler yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden olur. Bu da genellikle altın fiyatlarını yukarı taşır.

Yatırımcılar bu dönemde neye dikkat etmeli?

  • Analistlere göre kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından ziyade portföydeki varlık miktarına ve uzun vadeli korunma stratejisine odaklanmak gerekiyor.
