Piyasalarda 'büyük balina' tehlikesi: Kredi çekip altın alanlar dikkat! İşte yeni rekor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altın fiyatlarındaki sert iniş çıkışlar ve Borsa İstanbul'daki yükseliş beklentisi yatırımcının gündeminde. A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altının yıl boyunca dalgalı bir seyir izleyeceğini ancak uzun vadede yükseliş trendini koruyacağını söyledi. Yatırımcılara "borç parayla yatırım yapmayın" uyarısında bulunan Erdem, borsada ise 14 bin puanın yeni hedef olduğunu ifade etti.

Ekonomi dünyasında gözler altın ve borsa verilerine çevrildi. Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar ve borsadaki yükseliş trendi yatırımcıları meraklandırırken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber ekranlarında piyasalardaki son durumu değerlendirdi.

ALTIN VE BORSA TAHMİNLERİ BELLİ OLDU!

Erdem, altındaki iniş çıkışların yıl boyu süreceğini belirterek yatırımcılara "panik yapmayın" uyarısında bulunurken, borsadaki yeni hedef noktalarını da tek tek açıkladı.

ALTINDA DALGALI SEYİR DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarındaki belirsizliğe ve 5 bin dolar eşiğine dikkat çeken Faruk Erdem, "Pazartesi günü yüzde 2'lik bir yükseliş oldu ve yeniden 5 bin doların üzerine çıktı. Dün ufak bir düşüş yaşandı, bugün ise yatay seyir devam ediyor. 5 bin doların üzerine çıkartıp sonra tekrar aşağı indirip tekrar yukarı çıkartacakları hızlı bir dalgalanma süreci yaşanacak. Bu yılın mottosu iniş çıkışlar olacak ancak yıllık trende baktığınız zaman hep yükseliş görülecek" ifadelerini kullandı.

Gram altın fiyatlarına da değinen Erdem, "Gram altında da 7 bin liranın üzeri ve altı şeklinde iniş çıkışlar yaşayacağız, artık buna alışmamız lazım" sözleriyle yatırımcıların bu oynaklığa hazırlıklı olması gerektiğini aktardı.

YATIRIMCIYA "BORÇ PARAYLA YATIRIM YAPMAYIN" UYARISI

Yatırım stratejileri konusunda önemli uyarılarda bulunan Erdem, "Panik olmamak lazım. Altınlarınızı aldıysanız çoğaltmaya bakın ve yıl sonunu bekleyin. Şirketlerde insanların aralarında para toplayıp altın aldığını, bankadan kredi çekip altına yatırım yapanlar olduğunu duyuyorum; bu çok büyük bir tehlike, sakın bu işlere girmeyin. Borç parayla yatırım yapılmaz, kazancınızdan ayırabildiğiniz bir tasarruf varsa onunla yatırım yapılır. Borçla yatırım yaparsanız iki kere borçlanırsınız" şeklinde konuştu.

Altının artık sadece bir hammadde değil, küresel bir savaş aracı haline geldiğini belirten Erdem, "Büyük balina dediğimiz şirketler yüklü alım satımlar yaparak trilyon dolarlık karlar elde ediyor, bu oyunun bir parçası olmamak lazım" dedi.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE DIŞ DÜNYANIN ETKİSİ

Altın fiyatlarını etkileyen küresel gelişmelere değinen Faruk Erdem, "Trump ve Netanyahu arasındaki görüşme çok önemli, orası yakından takip edilecek. Ayrıca İran-ABD görüşmelerinden gelen olumlu sinyaller altını aşağı çeken unsurlar oluyor. Ancak bölgedeki riskler hala devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Altının uzun vadedeki geleceği hakkında da konuşan Erdem, "Dünyada krizler bitmeyecek gibi görünüyor, bu yüzden yükseliş trendi yıl sonuna doğru devam edecek. 10 bin lira gibi öngörüler var, ben rakam veremem ama yükselişin süreceği kesin" sözleriyle aktardı.

BORSADA HEDEF 14 BİN PUAN

Borsa İstanbul'daki güncel durumu ve beklentileri de paylaşan Erdem, "Borsada bugün yatay ve negatif bir seyirle açılış yapıldı ancak borsamız hala 13 bin 500 puanın üzerinde seyrediyor. Burada hedef 14 bin puan olacak. 14 bin puanın üzerine çıktığı zaman orada kalıcı olacağını düşünüyorum. Borsada şu an bir hikaye lazım ve o hikaye de 2025 yıl sonu bilançolarıyla geliyor. Enflasyonun düşmesi ve karlılıkların artmasıyla bilançoların iyi gelmesini, borsanın da hızlı bir şekilde 14 bin puanın üzerine çıkmasını bekliyorum" açıklamasında bulundu.

