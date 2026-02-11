Piyasalarda 'büyük balina' tehlikesi: Kredi çekip altın alanlar dikkat! İşte yeni rekor

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 10:59 ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altın fiyatlarındaki sert iniş çıkışlar ve Borsa İstanbul'daki yükseliş beklentisi yatırımcının gündeminde. A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altının yıl boyunca dalgalı bir seyir izleyeceğini ancak uzun vadede yükseliş trendini koruyacağını söyledi. Yatırımcılara "borç parayla yatırım yapmayın" uyarısında bulunan Erdem, borsada ise 14 bin puanın yeni hedef olduğunu ifade etti.

Ekonomi dünyasında gözler altın ve borsa verilerine çevrildi. Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar ve borsadaki yükseliş trendi yatırımcıları meraklandırırken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber ekranlarında piyasalardaki son durumu değerlendirdi. ALTIN VE BORSA TAHMİNLERİ BELLİ OLDU! Erdem, altındaki iniş çıkışların yıl boyu süreceğini belirterek yatırımcılara "panik yapmayın" uyarısında bulunurken, borsadaki yeni hedef noktalarını da tek tek açıkladı.

ALTINDA DALGALI SEYİR DEVAM EDİYOR Altın fiyatlarındaki belirsizliğe ve 5 bin dolar eşiğine dikkat çeken Faruk Erdem, "Pazartesi günü yüzde 2'lik bir yükseliş oldu ve yeniden 5 bin doların üzerine çıktı. Dün ufak bir düşüş yaşandı, bugün ise yatay seyir devam ediyor. 5 bin doların üzerine çıkartıp sonra tekrar aşağı indirip tekrar yukarı çıkartacakları hızlı bir dalgalanma süreci yaşanacak. Bu yılın mottosu iniş çıkışlar olacak ancak yıllık trende baktığınız zaman hep yükseliş görülecek" ifadelerini kullandı.

Gram altın fiyatlarına da değinen Erdem, "Gram altında da 7 bin liranın üzeri ve altı şeklinde iniş çıkışlar yaşayacağız, artık buna alışmamız lazım" sözleriyle yatırımcıların bu oynaklığa hazırlıklı olması gerektiğini aktardı.

YATIRIMCIYA "BORÇ PARAYLA YATIRIM YAPMAYIN" UYARISI Yatırım stratejileri konusunda önemli uyarılarda bulunan Erdem, "Panik olmamak lazım. Altınlarınızı aldıysanız çoğaltmaya bakın ve yıl sonunu bekleyin. Şirketlerde insanların aralarında para toplayıp altın aldığını, bankadan kredi çekip altına yatırım yapanlar olduğunu duyuyorum; bu çok büyük bir tehlike, sakın bu işlere girmeyin. Borç parayla yatırım yapılmaz, kazancınızdan ayırabildiğiniz bir tasarruf varsa onunla yatırım yapılır. Borçla yatırım yaparsanız iki kere borçlanırsınız" şeklinde konuştu.