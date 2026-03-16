Piyasalarda 140 dolar senaryosu: Petrol yükselirken gram altında bu hafta ne olacak?
Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla başlayan küresel enerji krizi gittikçe derinleşiyor. Petrol fiyatlarında 140 dolar senaryosu konuşulurken, Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin zayıflaması gram altın fiyatlarını baskılıyor. Piyasalardaki dalgalanmaları A Haber canlı yayınında yorumlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise savaş bitse dahi ekonomik etkisinin bir süre daha devam edeceğini vurguladı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel piyasaları adeta yangın yerine çevirdi. Petrol fiyatları 100 dolar sınırının üzerine demir atarken, gram altın haftaya durgun bir seyirle başladı. A Haber canlı yayınında piyasalardaki dalgalanmaları değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, enerji tesislerinin hedef alınmasının krizi derinleştirdiğini belirtti.
PETROLDE 100 DOLAR DİRENCİ KIRILAMIYOR
Petrol fiyatlarının haftaya sert yükselişle girildiğini belirten Faruk Erdem, "Piyasalar haftaya yüzde 3'e yakın bir artışla başladı. Hedefin petrol rafinerileri olması buradaki sıkıntıyı ciddi şekilde artırıyor. Fiyatlar 100 doların altına asla düşmüyor. Trump'ın 'savaşı bitirdik' söylemleriyle bir anlık 70-80 dolarlar görülse de bu durum bir gün bile sürmedi. Şu an 105 dolar seviyelerindeyiz ve 140 dolarlık felaket senaryoları konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
ALTIN FİYATLARINDA FED BEKLENTİSİ
Altın fiyatlarındaki düşüşün nedenini üretim ve faiz dengesi üzerinden açıklayan Faruk Erdem, "Bu iş aslında petrol ve altın arasındaki ters korelasyonla ilgili. Petrol artıyorsa üretim duracak, yani dünyada bir durgunluk yaşanacak demektir. Durgunluk ise faizlerin yükseleceği anlamına gelir. Faizlerin yüksek olduğu bir ortamda altın biriktirmek yatırımcı için akıl kârı değil. Bu yüzden petrol yükselirken altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşuyor" sözleriyle aktardı.
Haftaya 7.111 TL seviyesinden başlayan gram altının Fed'in faiz indirme ihtimalinin zayıflamasıyla baskı altında kalmaya devam edeceği öngörülüyor.
SAVAŞ BİTSE BİLE EKONOMİK YIKIM SÜRECEK
Savaşın bugün sona ermesi durumunda dahi ekonominin hemen düzelmeyeceğini vurgulayan Erdem, "Diyelim ki bugün savaş bitti, her şeyin yarın eski haline dönmesini beklemek tam bir hayal. Ortada büyük bir felaket var. Vurulan yerlerin yeniden inşası, insanların evlerine dönmesi zaman alacak. İşin ekonomi tarafında rakamların hemen düzelmesi mümkün değil. Bu küresel etkinin faturası bir süre daha önümüzde olacak" dedi.