Orta Doğu'daki belirsizlik sürerken, yatırımcıların gözü bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına. Benzin fiyatlarındaki artışın ABD'de tüketici güvenini son üç ayın en düşük seviyesine indirdiğini belirten uzmanlar, Fed'in faiz indirimi ihtimalini neredeyse sıfır olarak değerlendiriyor. Güçlü dolar ve yüksek faiz beklentisi ons altını 5.000 dolar seviyelerinde dengelenmeye zorlarken, gümüşün ons fiyatı ise 80 dolar civarında negatif seyrini sürdürüyor.

1. Petrol 100 doların üzerinde kalırsa gram altın ne olur? Petrolün yüksek seyri küresel çapta enflasyonist baskı yaşatıyor. Bu durum, Fed'in faiz indirme ihtimalini zayıflattığı için gram altın üzerindeki baskının bir süre daha devam etmesine yol açabilir.

2. Altın mı petrol mü, bu süreçte hangisi riskli? Petrol, savaşın seyriyle doğrudan bağlantılı olduğu için yüksek volatilite (oynaklık) içeriyor. Altın ise Fed'in faiz politikalarıyla şekilleniyor. Uzmanlar, durgunluk (resesyon) korkusunun arttığı dönemlerde "petrolün yükselişinin altına baskı yaptığı" ters korelasyona dikkat çekiyor.

3. "140 dolar" senaryosu gerçekleşirse piyasada neler değişir? Petrol fiyatlarının 140 dolara tırmanması üretim maliyetlerini katlayarak dünya ekonomisinde sert bir durgunluğa (resesyon) yol açar. Bu senaryoda faizlerin yüksek kalması nakit döngüsünü zorlaştıracağı için hem altın hem de emtia piyasalarında büyük bir fiyat düzeltmesi riski taşır.