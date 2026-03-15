AVRUPA'NIN ENERJİ KRİZİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

1. Avrupa'nın Rus petrolünü sıfırlama planı neden tehlikede? Avrupa, Rusya'ya alternatif olarak Körfez ülkelerini (LNG ve petrol) belirlemişti. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik ve boğazın kapanma ihtimali bu rotayı güvensiz hale getirerek Avrupa'yı enerji tedarikinde büyük bir çıkmaza soktu.

2. ABD'nin Avrupa enerji piyasasındaki stratejisi nedir? ABD, Avrupa'ya "uygun fiyata enerji satma" vaadiyle yaklaşıyor. Ancak uzmanlar, bu durumun Avrupa'nın savunmadan sonra enerjide de tamamen ABD hakimiyetine girmesine (bağımlı hale gelmesine) neden olabileceği konusunda uyarıyor.