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Haberler Ekonomi Galerileri Pasaport ücret listesi 2025 | Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 aylık, 1-2-3-4 yıldan daha uzun pasaport harcı... .

Pasaport ücret listesi 2025 | Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 aylık, 1-2-3-4 yıldan daha uzun pasaport harcı... .

2025 yılı için yeniden değerleme oranları açıklandı. Bu karar hem gelir vergisi tarifelerinde hem de pasaport harçlarında yapılacak artışları belirledi. Her yıl ekim ayında açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor. 2025 yılı için geçerli olacak yeni harç tutarları ve gelir vergisi dilimleri de böylece netleşmiş oldu. Peki 2025'te pasaport harçları ne kadar olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:57
Pasaport ücret listesi 2025 | Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 aylık, 1-2-3-4 yıldan daha uzun pasaport harcı... .

2025 yılı için pasaport harçlarında önemli bir artış gerçekleşti. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarına göre, pasaport harçları %43,93 arttı. Bu değişiklik pasaport almak ya da yenilemek isteyenler için yeni ücretlerin devreye girmesi anlamına geliyor. 2025'te pasaport ücretleri nasıl şekillenecek? İşte 2025 pasaport harç ücretleri...

Pasaport ücret listesi 2025 | Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 aylık, 1-2-3-4 yıldan daha uzun pasaport harcı... .

Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 43,93 Oldu

Her yıl ekim ayında açıklanan ÜFE'nin 12 aylık ortalamasına dayalı olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, bu yıl yüzde 43,93 olarak belirlendi.

Pasaport ücret listesi 2025 | Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 aylık, 1-2-3-4 yıldan daha uzun pasaport harcı... .

2025 Pasaport Harcı Ne Kadar Oldu?

Yeni yıl yaklaşırken, pasaport süresi dolanlar ve yurt dışına seyahat etmeyi planlayanlar için 2025 pasaport harçları büyük önem taşıyor. 2025 yılı itibarıyla, pasaport almak ya da yenilemek isteyenlerin ödeyecekleri harç tutarları şu şekilde belirlendi:

🔸6 Aylık Pasaport Harcı: 2.359 TL (2024'te 1.639 TL)
🔸1 Yıllık Pasaport Harcı: 2.424 TL (2024'te 2.397 TL)
🔸2 Yıllık Pasaport Harcı: 5.630 TL (2024'te 3.923 TL)
🔸3 Yıllık Pasaport Harcı: 9.999 TL (2024'te 5.558 TL)
🔸10 Yıllık Pasaport Harcı: 11.274 TL (2024'te 7.833 TL)

Pasaport ücret listesi 2025 | Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 aylık, 1-2-3-4 yıldan daha uzun pasaport harcı... .

Pasaport Defter Bedeli Artışı

Pasaport almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir diğer ücret ise pasaport defter bedeli. 2025 yılı için belirlenen pasaport defter bedeli 1.137 TL olarak belirlendi. 2024 yılında bu bedel 790 TL idi, yani bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 44'lük bir artış yaşandı.

Pasaport ücret listesi 2025 | Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 aylık, 1-2-3-4 yıldan daha uzun pasaport harcı... .

Yeni yıl ile birlikte pasaport harçlarındaki bu artış, yurt dışına seyahat planı yapanlar için önem arz ediyor. 2025 yılı için pasaport yenileme ve alma işlemleriyle ilgili tüm detaylar artık netleşmiş oldu.