Pasaport ücret listesi 2025 | Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 aylık, 1-2-3-4 yıldan daha uzun pasaport harcı... .

Pasaport Defter Bedeli Artışı

Pasaport almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir diğer ücret ise pasaport defter bedeli. 2025 yılı için belirlenen pasaport defter bedeli 1.137 TL olarak belirlendi. 2024 yılında bu bedel 790 TL idi, yani bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 44'lük bir artış yaşandı.