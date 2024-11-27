27 Kasım 2024, Çarşamba
Pasaport ücret listesi 2025 | Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 aylık, 1-2-3-4 yıldan daha uzun pasaport harcı... .
2025 yılı için yeniden değerleme oranları açıklandı. Bu karar hem gelir vergisi tarifelerinde hem de pasaport harçlarında yapılacak artışları belirledi. Her yıl ekim ayında açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor. 2025 yılı için geçerli olacak yeni harç tutarları ve gelir vergisi dilimleri de böylece netleşmiş oldu. Peki 2025'te pasaport harçları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:57