Orta Doğu gerilimi küresel piyasaları sarstı!

AVRUPA BORSALARI NEGATİF SEYRETTİ

Avrupa borsalarında dün Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin etkisiyle negatif bir seyir izlenirken, bölgede endeks vadeli kontratlar güne satıcılı başladı.

Bölgede bazı savunma sanayi şirketlerinin hisseleri pozitif ayrışırken, Norveçli enerji şirketleri Var Energi'nin hisseleri yüzde 6 ve Equinor'un hisseleri yüzde 8,2 değer kazandı.

Orta Doğu'daki gerilime yönelik konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kalıcı tek çözümün diplomatik çözüm olduğunu vurgularken, "Bu da İran için güvenilir bir geçiş süreci, nükleer ve balistik programların kesin olarak durdurulması ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlere son verilmesi anlamına gelmektedir." dedi.

Bölgede enerji arzına yönelik haberler de yakından takip edilirken, Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyonun Almanya ekonomisi üzerindeki etkilerini belirlemenin mümkün olmadığını ancak bölgeden çok az miktarda ham petrol aldıkları için endişelenmeye gerek olmadığını söyledi.

Ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) uçuş emniyeti kurumu, hava yolu şirketlerine Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahasından uzak durmaları tavsiyesini 6 Mart'a kadar uzattı.

Makroekonomik tarafta ise Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,20, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,17 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,42 geriledi.