Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde: Bayram ikramiyesinde yeni rakamlar netleşiyor!
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesinde yeni rakamlar netleşiyor. Kulislerde en güçlü senaryo 5 bin TL olurken, 5 bin 500 ve 6 bin TL ihtimali de masada. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, düzenlemenin torba yasayla Meclis'e geleceğini ve ödemelerin bayramdan önceki hafta yapılacağını A Haber ekranlarında açıkladı. Artışın kesin olduğunu vurgulayan Erdem, dul ve yetimlerin de hisse oranında ikramiye alacağını belirtti.
Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklediği bayram ikramiyesi zammında geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla toplamda 4 bin liraya yükselen ikramiyelerin bu yıl ne kadar olacağı merak konusu olurken, kulislerde konuşulan son rakamlar ve tahminler tek tek ortaya çıktı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bayram ikramiyesine yönelik masadaki senaryoları, ödeme takvimini ve Meclis sürecini A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla paylaştı.
MASADAKİ EN GÜÇLÜ SENARYO: 5 BİN TL
Bayram ikramiyesine yapılacak zam oranına ilişkin beklentileri sıralayan Faruk Erdem, "Aslında bu sene yüzde 25'lik bir artış hemen hemen en çok konuşulan rakam. Bu da yüzde 25 arttığı zaman 5 bin lira oluyor," ifadelerini kullandı. Düzenlemenin yasalaşma sürecine değinen Erdem, "Önümüzdeki hafta bir torba yasa gelecek Meclis'e ve o torba yasanın içinde bu düzenleme de olacak," sözleriyle önümüzdeki haftayı işaret etti.
Rakamın daha da yukarı çıkma ihtimalini değerlendiren Erdem, "Ama 5 bin 500 de olabilir, 6 bin lira da olabilir. Bu Meclis'in takdiri. Şu anda hani o rakam da konuşuluyor, tekrar yüzde 33'lük bir artış olursa... Ama 5 bin ve 5 bin 500 rakamları daha yakın gibi duruyor," açıklamasında bulundu.
ÖDEMELER BAYRAMDAN ÖNCEKİ HAFTA YAPILACAK
İkramiyelerin hesaplara yatırılacağı tarihe dair takvimi paylaşan Faruk Erdem, "İkramiyeler bayramdan önceki hafta ödeniyor. O yüzden 19'unda bayramsa o hafta ödenmiş olacak," dedi. İkramiye hakkından yararlanacak geniş kitleye dikkat çeken Erdem, "Hem emeklilere ödeniyor, hem dul yetim maaşı alanlara ödeniyor, hem işte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan gaziler, şehit yakınları, şampiyon sporcular... Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan herkes bu ikramiyeyi alıyor. Maaşın ne olursa olsun emeklilere eşit şekilde ödeniyor," sözleriyle sistemin işleyişini anlattı.
DUL VE YETİMLER HİSSE ORANINDA ALACAK
Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar için ikramiye hesaplamasının nasıl yapılacağını aktaran Faruk Erdem, "Dul yetimlere ise maaş hisseleri oranında ödeniyor. Mesela eşinden yüzde 50 oranında alıyorsa ikramiyenin yüzde 50'sini alıyor. Yüzde 75 ise yüzde 75'ini alıyor," ifadelerini kullandı. Artışın yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Erdem, "Şu anda tabii bir artış söz konusu. İkramiye yasayla ödendiği için artışlar da yasayla olmak zorunda. O yüzden de yasa çıkacak," değerlendirmesinde bulundu
BAŞKAN ERDOĞAN'IN EMEKLİ HASSASİYETİ
Hükümetin ve Başkan Erdoğan'ın emeklilere yönelik tavrına vurgu yapan Faruk Erdem, "Bütçe imkanları elverdiği ölçüde zaten hükümet de bunu esirgemiyor. Sayın Cumhurbaşkanının bu konuda emeklinin yanında bir tavrı da var. Bakalım göreceğiz ama şu anda çok fazla 5 bin TL konuşuldu geçtiğimiz günlerde. Yasa geldiğinde görmüş olacağız ama artış kesin. En az 5 bin diyelim," sözleriyle konuşmasını noktaladı.