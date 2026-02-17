Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde: Bayram ikramiyesinde yeni rakamlar netleşiyor!

Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklediği bayram ikramiyesi zammında geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla toplamda 4 bin liraya yükselen ikramiyelerin bu yıl ne kadar olacağı merak konusu olurken, kulislerde konuşulan son rakamlar ve tahminler tek tek ortaya çıktı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bayram ikramiyesine yönelik masadaki senaryoları, ödeme takvimini ve Meclis sürecini A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla paylaştı.

MASADAKİ EN GÜÇLÜ SENARYO: 5 BİN TL

Bayram ikramiyesine yapılacak zam oranına ilişkin beklentileri sıralayan Faruk Erdem, "Aslında bu sene yüzde 25'lik bir artış hemen hemen en çok konuşulan rakam. Bu da yüzde 25 arttığı zaman 5 bin lira oluyor," ifadelerini kullandı. Düzenlemenin yasalaşma sürecine değinen Erdem, "Önümüzdeki hafta bir torba yasa gelecek Meclis'e ve o torba yasanın içinde bu düzenleme de olacak," sözleriyle önümüzdeki haftayı işaret etti.

Rakamın daha da yukarı çıkma ihtimalini değerlendiren Erdem, "Ama 5 bin 500 de olabilir, 6 bin lira da olabilir. Bu Meclis'in takdiri. Şu anda hani o rakam da konuşuluyor, tekrar yüzde 33'lük bir artış olursa... Ama 5 bin ve 5 bin 500 rakamları daha yakın gibi duruyor," açıklamasında bulundu.