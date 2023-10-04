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Haberler Galeri Migros 4 Ekim aktüel indirim kataloğunu yayınladı! Migros’da bu hafta piliç 54.50 TL, un 5kg 57.90 TL, Osmancık pirinç 2,5kg 76.90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 169.90 TL’den satılıyor

Migros 4 Ekim aktüel indirim kataloğunu yayınladı! Migros’da bu hafta piliç 54.50 TL, un 5kg 57.90 TL, Osmancık pirinç 2,5kg 76.90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 169.90 TL’den satılıyor

Herkesin merakla beklediği Migros 4 Ekim aktüel indirim kataloğunda yer alan yeni ürünler ve fiyatları belli oldu. 11 Ekim tarihine kadar devam edecek ürünler arasında 40'lı tuvalet kağıdı 169.90 TL, domates salçası 700gr 37.90 TL, Ayçiçek yağı 189.90 TL, tereyağı 1kg 259 TL, beyaz peynir 450g 124.90 TL, kaşar peynir 600gr 159 TL, şarjlı kablosuz mikser 229 TL, sıvı bulaşık deterjanı 21.90 TL'den yer alıyor. İşte Migros'un en yeni indirim kataloğu ve indirimli fiyat listesi….

Giriş Tarihi: 04.10.2023 19:41
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Migros 4 Ekim aktüel indirim kataloğunu yayınladı! Migros’da bu hafta piliç 54.50 TL, un 5kg 57.90 TL, Osmancık pirinç 2,5kg 76.90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 169.90 TL’den satılıyor

Migros 4 Ekim aktüel indirim kataloğu yayınladı. 11 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünler arasında bütün piliç 54.50 TL, un 5kg 57.90 TL, Osmancık pirinç 2,5kg 76.90 TL, yoğurt 3gk 71.50 TL, dana sucuk 400gr 115 TL, garnitür 19.90 TL, çiçek balı 850gr 93.90 TL, 40'lı tuvalet kağıdı 169.90 TL, domates salçası 700gr 37.90 TL, Ayçiçek yağı 189.90 TL, tereyağı 1kg 259 TL, beyaz peynir 450g 124.90 TL, kaşar peynir 600gr 159 TL, şarjlı kablosuz mikser 229 TL, sıvı bulaşık deterjanı 21.90 TL'den yer alıyor. İşte Migros'un yeni indirimli ürünler ve fiyat listesi….

MİGROS 4 EKİM 11 EKİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Migros 4 Ekim aktüel indirim kataloğunu yayınladı! Migros’da bu hafta piliç 54.50 TL, un 5kg 57.90 TL, Osmancık pirinç 2,5kg 76.90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 169.90 TL’den satılıyor

Bütün Piliç 54.50 TL

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Migros 4 Ekim aktüel indirim kataloğunu yayınladı! Migros’da bu hafta piliç 54.50 TL, un 5kg 57.90 TL, Osmancık pirinç 2,5kg 76.90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 169.90 TL’den satılıyor

Un 5kg 57.90 TL

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Migros 4 Ekim aktüel indirim kataloğunu yayınladı! Migros’da bu hafta piliç 54.50 TL, un 5kg 57.90 TL, Osmancık pirinç 2,5kg 76.90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 169.90 TL’den satılıyor

Osmancık Pirinci 2,5kg 76.90 TL

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Migros 4 Ekim aktüel indirim kataloğunu yayınladı! Migros’da bu hafta piliç 54.50 TL, un 5kg 57.90 TL, Osmancık pirinç 2,5kg 76.90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 169.90 TL’den satılıyor

Yoğurt 3kg 71.50 TL