Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşüyor: Limanlar küresel ticarete "yüksek hızda" bağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla Mersin-Gaziantep arasındaki seyahat süresinin 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşeceğini açıkladı. Projenin Türkiye'yi küresel lojistikte çok daha güçlü bir konuma taşıyacağını belirten Uraloğlu, "Hattımız Mersin limanlarını Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na yüksek hızda bağlayacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesine dair açıklamalarda bulundu. MERSİN LİMANLARI ORTA KORİDOR VE KALKINMA YOLU'NA YÜKSEK HIZDA BAĞLANACAK Uraloğlu, "312,5 km uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projemizle Mersin-Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getirerek ve ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem yük taşımacılığına elverişli elektrikli, sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacağız" ifadelerini kullandı.

"MERSİN-GAZİANTEP ARASINDA SEYAHAT SÜRESİNİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ" Projenin tamamlanmasıyla mevcut hattın yeniden inşa edileceğini belirten Uraloğlu, şu açıklamada bulundu: "Projemizin tamamlanmasıyla Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 km olan mesafeyi yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 km hıza uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni durumda yolu 312,5 km'ye ve Mersin-Gaziantep arasında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 km tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz."

"HATTIMIZ MERSİN LİMANLARINI ORTA KORİDOR VE KALKINMA YOLU'NA YÜKSEK HIZDA BAĞLAYACAK" Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin Akdeniz'den Orta Koridor'a kesintisiz bağlantı sağlayacağını belirten Uraloğlu, projenin Türkiye'yi küresel lojistikte daha güçlü bir konuma taşıyacağını söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Diğer yandan, Kuzey-Güney ekseninde şekillenen Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'taki Fav Limanı'ndan başlayarak yaklaşık bin 200 kilometrelik hat üzerinden ülkemize ve buradan Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturuyoruz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattımız, işte bu iki büyük vizyonu Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nu Akdeniz'le buluşturan kritik bir halkadır. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi, Gaziantep'ten Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden Kalkınma Yolu'na, Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu Projesi üzerinden ise Orta Koridor'a entegre olacak."

"BÖLGESEL TİCARETİN HIZLANMASINA KATKI SUNACAK" Projenin geçtiği güzergâhtaki şehirleri Akdeniz'in önemli lojistik merkezleri haline getireceğini belirten Uraloğlu, hattın bölgesel ticarete önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Uraloğlu, "Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle ticaret hacmini katlayarak artıracak, uluslararası tedarik zincirlerinde stratejik bir avantaj sağlayacak. Hattımız Mersin limanlarını Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na yüksek hızda bağlayacak, yük ve yolcu taşımacılığında süreleri kısaltarak bölgesel ticaretin hızlanmasına önemli katkı sunacak" dedi.