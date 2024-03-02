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Mart ayın için alımlar başladı! İlkokul mezunu 4.246 kişi için kadro açıldı! Tüm başvurular İŞKUR üzerinden…

İŞKUR üzerinden 4.246 temizlik görevlisi alımına ilişkin ilanlar tek tek yayınladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurumlar en az ilkokul mezunu adayların başvurularını kabul edecek. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilecek adaylardan bazıları KPSS puan şartı ararken bazıları ise mülakat ve noter kurası ile görevlendirme yapılıyor. İşte ilanlar ve ilanlara ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 02.03.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 11:27
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Mart ayın için alımlar başladı! İlkokul mezunu 4.246 kişi için kadro açıldı! Tüm başvurular İŞKUR üzerinden…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), çeşitli illerdeki kamu ve özel kurumlar için toplamda 4.246 temizlik görevlisi alımı yapma kararı aldı. Bu istihdam imkanı, ilkokul mezunu adaylara yönelik olarak duyuruldu. Başvurulara ilişkin detaylar kurumlar arasında değişiklik gösterebilir; bazıları KPSS puanı talep ederken, bazı kurumlar KPSS şartı aramıyor. İşte mart ayı İŞKUR temizlik görevlisi alım ilanları…

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Mart ayın için alımlar başladı! İlkokul mezunu 4.246 kişi için kadro açıldı! Tüm başvurular İŞKUR üzerinden…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sağlık problemi bulunamamak,

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Mart ayın için alımlar başladı! İlkokul mezunu 4.246 kişi için kadro açıldı! Tüm başvurular İŞKUR üzerinden…

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Kişisel temizliğine önem veren

Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun

18-40 yaş aralığında bulunmak.

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Mart ayın için alımlar başladı! İlkokul mezunu 4.246 kişi için kadro açıldı! Tüm başvurular İŞKUR üzerinden…

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

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Mart ayın için alımlar başladı! İlkokul mezunu 4.246 kişi için kadro açıldı! Tüm başvurular İŞKUR üzerinden…

İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI