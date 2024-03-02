Mart ayın için alımlar başladı! İlkokul mezunu 4.246 kişi için kadro açıldı! Tüm başvurular İŞKUR üzerinden…

İŞKUR üzerinden 4.246 temizlik görevlisi alımına ilişkin ilanlar tek tek yayınladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurumlar en az ilkokul mezunu adayların başvurularını kabul edecek. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilecek adaylardan bazıları KPSS puan şartı ararken bazıları ise mülakat ve noter kurası ile görevlendirme yapılıyor. İşte ilanlar ve ilanlara ilişkin detaylar…