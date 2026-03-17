Marketlerde etiket oyunu: Bakanlık uyardı, raf ile kasa fiyatını karşılaştırın

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 11:51 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Ramazan Bayramı öncesi çarşı-pazarda hareketlilik artarken, Ticaret Bakanlığı da denetimleri sıkılaştırdı. Temel gıdadan bayram şekerine kadar binlerce ürünü inceleyen Bakanlık, vatandaşı etiket oyununa karşı uyardı: "Mağdur olmamak adına raftaki fiyatla kasadaki tutarı mutlaka kontrol edin."

Ticaret Bakanlığı ekipleri, fahiş fiyat artışlarını engellemek ve adil rekabeti sağlamak amacıyla market, restoran ve kafelerde yıl boyu süren denetimlerini bayram öncesi zirveye taşıdı. Özellikle 19 Şubat-10 Mart tarihleri arasındaki yoğun dönemde 3 bin 182 işletmede tam 38 bin 216 ürün tek tek incelendi. Mevzuata aykırı hareket eden işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ağır idari yaptırımlar uygulanacak.

BAYRAM ŞEKERİ VE TATLILARA SIKI TAKİP Ekiplerin radarı sadece temel gıdalarla sınırlı değil. Bayramın vazgeçilmezi olan; Tatlı, şekerleme ve çikolatalar,

Atıştırmalıklar ve unlu mamuller,

Deterjan, şampuan ve kişisel bakım ürünleri yoğun bir denetimden geçiyor. Müfettişler ürünlerin sadece etiket fiyatını değil, alış ve satış tutarları arasındaki farkı da inceleyerek "haksız kazanç" olup olmadığını kontrol ediyor.

"RAF BAŞKA, KASA BAŞKA" OYUNUNA GELMEYİN Bakanlık, haksız fiyat artışı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için vatandaşın "denetçi" gibi hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. Tüketicilerin alışveriş yaparken dikkat etmesi gereken en kritik nokta ise rafta yazan etiket fiyatı ile kasada ödenen tutarın aynı olup olmadığı. Eğer iki fiyat arasında fark varsa mevzuat gereği tüketicinin lehine olan (düşük olan) fiyatın uygulanması zorunlu.

MAĞDURİYET ANINDA NE YAPILMALI? (5 ADIMDA ŞİKAYET) Fahiş fiyat, stokçuluk veya etiket uyumsuzluğu tespit ettiğinizde şu kanallar üzerinden anında ihbarda bulunabilirsiniz: 1. Alo 175: Tüketici Danışma Hattı'nı arayın. 2. HFA Sistemi: Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Sistemi üzerinden form doldurun. 3. e-Devlet & CİMER: Şikayetinizi resmi kanallardan iletin. 4. Ticaret İl Müdürlükleri: 81 ilde bulunan müdürlüklere doğrudan başvurun. 5. "Bakana Ulaşın": İnternet adresi üzerinden direkt bildirim yapın.