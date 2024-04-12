12 Nisan 2024, Cuma
Listeye bakın hesabınızı yapın! Prim eksiği olana fırsat tablosu verildi: 1600 4500 5400 güne…
Emeklilik sürecindeki belirsizlikler ve eksiklikler, milyonlarca kişinin prim ödemelerini geri alma isteğini gündeme getiriyor. Bu noktada, emeklilik şartlarını tam olarak sağlayamayan bireyler için SGK'dan prim iadesi alınabilmesi mümkün mü, konusu oldukça önem kazanıyor. Bu konuda, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 12.04.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 17:09
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