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Haberler Galeri Listeye bakın hesabınızı yapın! Prim eksiği olana fırsat tablosu verildi: 1600 4500 5400 güne…

Listeye bakın hesabınızı yapın! Prim eksiği olana fırsat tablosu verildi: 1600 4500 5400 güne…

Emeklilik sürecindeki belirsizlikler ve eksiklikler, milyonlarca kişinin prim ödemelerini geri alma isteğini gündeme getiriyor. Bu noktada, emeklilik şartlarını tam olarak sağlayamayan bireyler için SGK'dan prim iadesi alınabilmesi mümkün mü, konusu oldukça önem kazanıyor. Bu konuda, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.04.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 17:09
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Listeye bakın hesabınızı yapın! Prim eksiği olana fırsat tablosu verildi: 1600 4500 5400 güne….

Günümüzde, emeklilik şartlarını tam olarak karşılayamayan milyonlarca kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin bir kısmı, sosyal güvenlik kurumlarından kesilen primlerin iadesini nasıl alabileceklerini merak etmektedirler. Emeklilik şartlarını tam olarak karşılayamayan bireylerin, ödenmiş olan primlerinin bir kısmını iade alabilme imkanları bulunmaktadır. Bu durum, "toplam ödeme" olarak adlandırılan bir mevzuata dayanmaktadır.

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Listeye bakın hesabınızı yapın! Prim eksiği olana fırsat tablosu verildi: 1600 4500 5400 güne….

İşçi ve İşveren Primleri: Geri Alınabilir Mi?

Öncelikle, işçi ve işveren olarak her ikisi de ödemekte olduğumuz çeşitli primler bulunmaktadır.

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Listeye bakın hesabınızı yapın! Prim eksiği olana fırsat tablosu verildi: 1600 4500 5400 güne….

İşçi olarak, kısa ve uzun vadeli sigorta primleri gibi primler ödenirken, işveren olarak da genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası primleri gibi farklı ödemeler yapılır. Ancak, emeklilik için gerekli şartları tam olarak karşılayamayan kişiler, ödenmiş olan bu primlerin bir kısmını geri alabilirler.

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Listeye bakın hesabınızı yapın! Prim eksiği olana fırsat tablosu verildi: 1600 4500 5400 güne….

Emeklilik Şartları ve Prim İadesi Başvurusu

Emeklilik için gerekli olan şartlar genellikle prim günü, sigortalılık süresi ve yaş gibi kriterleri içerir.

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Listeye bakın hesabınızı yapın! Prim eksiği olana fırsat tablosu verildi: 1600 4500 5400 güne….

Eğer bir birey, bu şartları tam olarak sağlayamıyor ve dolayısıyla emekli olamıyorsa, sosyal güvenlik kurumuna bir dilekçeyle başvurarak ödenmiş olan primlerinin iadesini talep edebilir.