Listeye bakın hesabınızı yapın! Prim eksiği olana fırsat tablosu verildi: 1600 4500 5400 güne….

İşçi olarak, kısa ve uzun vadeli sigorta primleri gibi primler ödenirken, işveren olarak da genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası primleri gibi farklı ödemeler yapılır. Ancak, emeklilik için gerekli şartları tam olarak karşılayamayan kişiler, ödenmiş olan bu primlerin bir kısmını geri alabilirler.