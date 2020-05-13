HaberlerGaleriListe güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?
Liste güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?
Son dakika... Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 526 bin 754 kişiye evde bakım aylığı veriliyor. Evde bakım aylığından faydalanan vatandaşlar, Mayıs ayı ödemelerinin hangi illere yatırıldığını araştırmaya başladılar. Evde bakım maaşı yatan illeri gösteren liste güncellendi. 13 Mayıs itibarıyla toplam 20 ilde maaşların yatırıldığı görülüyor. Peki, 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.05.2020 11:18Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 11:25