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Liste güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?

Son dakika... Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 526 bin 754 kişiye evde bakım aylığı veriliyor. Evde bakım aylığından faydalanan vatandaşlar, Mayıs ayı ödemelerinin hangi illere yatırıldığını araştırmaya başladılar. Evde bakım maaşı yatan illeri gösteren liste güncellendi. 13 Mayıs itibarıyla toplam 20 ilde maaşların yatırıldığı görülüyor. Peki, 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 11:25
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Liste güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?

13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Engelliler Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, "2007'de 30 bin 638 engelli evde bakım yardımlarından yararlanırken, bu sayı 2020 yılı itibarıyla 17 kat artışla 526 bin 754'e yükseldi." dedi. Mayıs ayı evde bakım aylığının hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Peki, 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar? İşte cevaplar...

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Liste güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?

2020 MAYIS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

13 Mayıs itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller güncel liste şu şekilde:

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Liste güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?

1- Amasya
2- Kırıkkale
3- Karabük
4- Sakarya
5- Tokat
6- Samsun
7- Kırşehir
8- Kırklareli
9- Edirne
10- Aksaray

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Liste güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?

11- Isparta
12- Zonguldak
13- Malatya
14- Ankara
15- Diyarbakır
16- Tekirdağ
17- Afyonkarahisar
18- İstanbul
19- Muğla
20- Konya

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Liste güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Bakanlık, evde bakım yardımları kapsamında engelli vatandaşlar için aylık 1402 lira ödeme yapıyor.