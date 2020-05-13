Liste güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?

13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Engelliler Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, "2007'de 30 bin 638 engelli evde bakım yardımlarından yararlanırken, bu sayı 2020 yılı itibarıyla 17 kat artışla 526 bin 754'e yükseldi." dedi. Mayıs ayı evde bakım aylığının hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Peki, 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar? İşte cevaplar...