07 Temmuz 2024, Pazar
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Bakan Ömer Bolat'tan net mesaj: Stokçuya ve fırsatçıya izin yok!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hal Yasası ve gıda enflasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 1961 yılında çıkarılan Hal Yasası'nın 2012 yılında daha kapsamlı bir hale getirildiğine dikkat çeken Bolat, o tarihten bu yana da değişiklikler yapıldığını vurguladı. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok'a konuşan Bakan Bolat, stokçuya ve fırsatçıya asla göz açtırılmayacağını söyledi.
Giriş: 07.07.2024 07:19 Güncelleme: 07.07.2024 08:43
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