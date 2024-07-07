07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Bakan Ömer Bolat'tan net mesaj: Stokçuya ve fırsatçıya izin yok!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hal Yasası ve gıda enflasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 1961 yılında çıkarılan Hal Yasası'nın 2012 yılında daha kapsamlı bir hale getirildiğine dikkat çeken Bolat, o tarihten bu yana da değişiklikler yapıldığını vurguladı. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok'a konuşan Bakan Bolat, stokçuya ve fırsatçıya asla göz açtırılmayacağını söyledi.

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 07:19 Güncelleme: 07.07.2024 08:43
  • 1
  • 19
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Bakan Ömer Bolat’tan net mesaj: Stokçuya ve fırsatçıya izin yok!

İşte Melih Altınok'un o yazısı
İki gündür tarladan 1.5 TL'ye çıkıp tezgâhta 50-100 TL'den satılan limon örneği üzerine yazıyorum. Şu sorulara cevaplar arıyorum:

  • 2
  • 19
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Bakan Ömer Bolat’tan net mesaj: Stokçuya ve fırsatçıya izin yok!

Tarlalarda çürümeye terk edilen ürünler nasıl oluyor da tezgâhta ateş pahasına satılıyor? Nerede hata yapıyoruz? Sorunun hangi noktasını gözden kaçırıyoruz? Herkesin çözüm olarak dile getirdiği Hal Yasası yetersiz mi?

  • 3
  • 19
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Bakan Ömer Bolat’tan net mesaj: Stokçuya ve fırsatçıya izin yok!

Tarım Bakanlığı özetle, "Biz üretimden ve üreticiden sorumluyuz. Sonrasındaki ticari süreç Ticaret Bakanlığı'nın alanı. Şu son dönemdeki fiyat artışının limon olmamasıyla ilgili hiçbir yönü yok. Hal Yasası konusu Ticaret Bakanlığı'nda" diyor.

  • 4
  • 19
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Bakan Ömer Bolat’tan net mesaj: Stokçuya ve fırsatçıya izin yok!

Dün de gözlerin çevrildiği Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la telefonda görüştük. Bakan 1961'de çıkarılan Hal Yasası'nın 2012'de daha kapsamlı hâle getirildiğini ve o günden beri pek çok kez de değişiklik yapıldığını anlattı. Son olarak 29 Mayıs'ta kapsamlı düzenlemeler yapılmış. Sayın Bakan'ın diğer sorularımıza verdiği cevaplar şunlar:

  • 5
  • 19
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Bakan Ömer Bolat’tan net mesaj: Stokçuya ve fırsatçıya izin yok!

TARLADAN 1'E ÇIKAN, TEZGÂHTA NASIL 10'A SATILIYOR?
"Bu fahiş fiyattır" diyen Bakan Bolat, maliyetlere dair şöyle bir hesap yapıyor: