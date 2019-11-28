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KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?

KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir? Kredi Yurtlar Kurumu, her yıl yüz binlerce öğrenciye kredi ve burs imkanı sağlıyor. Kredi ve burslarla öğrencilerin eğitim hayatı kolaylaşıyor. Üstelik kredilerde faiz alınmazken, 2 yıl sigortalı çalışma sonrası ödeme imkanı da veriliyor. Öğrencinin iş hayatına girmesi ve ayaklarının üstünde durması bekleniyor. Ancak birçok kişi KYK kredi borcunun silinmesini bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KYK kredi borçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamanın ardından, "KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?" soruları yoğun şekilde aranıyor. Peki, KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 12:00
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KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?

Kredi Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerine her yıl burs ve kredi imkanı sağlıyor. Burs geri ödemesiz olarak verilirken, kredi ise öğrencinin iş hayatına girmesi ve düzenli çalışması sonrası geri alınıyor. Birçok öğrenci KYK borcunun silinmesini istiyor. Bakan Berat Albayrak, KYK borçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından, "KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir? İşte detaylar...

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KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?

KYK KREDİ BORÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK kredi borçlarından haberdar olmayan öğrenciler nasıl bilgi elde edeceklerini merak ediyor. KYK kredi borçları, vergi sorgulama sisteminden öğrenilebiliyor. E-Devlet üzerinden de KYK borçları görüntülenebiliyor.

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KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?

KYK BORCU NASIL HESAPLANIR?

Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Yani kısaca alınan toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir.

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KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?

Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir. Süresi içinde ödenmeyen borçlara her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edildiğinden borcun alınmış olan kredi miktarını geçmesi mümkün olmaktadır. Bundan dolayı böyle bir sınırlama getirilmiştir.


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KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?

KYK BORÇLARI NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLAR?

Öğrenci, öğrenim kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder.