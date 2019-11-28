KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?

KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir? Kredi Yurtlar Kurumu, her yıl yüz binlerce öğrenciye kredi ve burs imkanı sağlıyor. Kredi ve burslarla öğrencilerin eğitim hayatı kolaylaşıyor. Üstelik kredilerde faiz alınmazken, 2 yıl sigortalı çalışma sonrası ödeme imkanı da veriliyor. Öğrencinin iş hayatına girmesi ve ayaklarının üstünde durması bekleniyor. Ancak birçok kişi KYK kredi borcunun silinmesini bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KYK kredi borçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamanın ardından, "KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?" soruları yoğun şekilde aranıyor. Peki, KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir? İşte merak edilen soruların yanıtları...