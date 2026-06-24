Kuyumcular için yeni kurallar getirildi: Doğal ve sentetik taşlar artık ayrı vitrinlerde satılacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 24 Haziran 2026 tarihli ve 33290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlüğe girdi.

Buna göre kuyum işletmeleri, söz konusu ürünleri "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" veya bakanlıkça uygun görülen benzer ibarelerden en az biriyle tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde belirtmeden satışa sunamayacak.

TÜKETİCİYİ YANILTMAYA İZİN VERİLMEYECEK

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte sentetik taşlar ile doğal kıymetli taşların satış alanlarında da ayrıştırılması zorunlu hale getirildi.

Buna göre sentetik taşlar ile doğal kıymetli taşlar, tüketiciyi yanıltmayacak şekilde mağaza vitrinleri ve satış alanlarındaki ayrı bölümlerde sergilenecek. İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise ayrı kategoriler altında tüketicilere sunulacak.