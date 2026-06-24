Kuyumcular için yeni kurallar getirildi: Doğal ve sentetik taşlar artık ayrı vitrinlerde satılacak
Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemesiyle kuyumcular için tüketicileri yakından ilgilendiren yeni kurallar getirildi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen veya yapay yöntemlerle oluşturulan kıymetli taşlar artık "sentetik", "laboratuvar üretimi" ya da "yapay üretim" ibarelerinden biriyle açıkça belirtilmeden satışa sunulamayacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 24 Haziran 2026 tarihli ve 33290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlüğe girdi.
SENTETİK TAŞLAR AÇIKÇA BELİRTİLECEK
Yeni düzenlemeyle laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünlerinin satışında yeni zorunluluklar getirildi.
Buna göre kuyum işletmeleri, söz konusu ürünleri "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" veya bakanlıkça uygun görülen benzer ibarelerden en az biriyle tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde belirtmeden satışa sunamayacak.
ETİKETTEN FATURAYA KADAR ZORUNLULUK
Düzenleme kapsamında söz konusu ibarelerin;
- Etiketlerde,
- Ürün sertifikalarında,
- Faturalarda,
- İnternet sayfalarında,
- Reklam ve tanıtım materyallerinde
tüketicilerin kolaylıkla görebileceği şekilde yer alması gerekecek.
TÜKETİCİYİ YANILTMAYA İZİN VERİLMEYECEK
Yönetmelik değişikliğiyle birlikte sentetik taşlar ile doğal kıymetli taşların satış alanlarında da ayrıştırılması zorunlu hale getirildi.
Buna göre sentetik taşlar ile doğal kıymetli taşlar, tüketiciyi yanıltmayacak şekilde mağaza vitrinleri ve satış alanlarındaki ayrı bölümlerde sergilenecek. İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise ayrı kategoriler altında tüketicilere sunulacak.
DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelikteki hükümleri Ticaret Bakanı yürütecek.