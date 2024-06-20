20 Haziran 2024, Perşembe
Kripto düzenlemesi için gözler Meclis'te! 6 milyon TL'ye kadar ceza yolda
Milyonlarca kripto yatırımcısını yakından ilgilendiren yasa teklifi için bayram sonrası Meclis'te ilk mesai bu düzenlemeye ilişkin olacak. Kripto piyasasında hedef şeffaflığı artırmak ve yatırımcıyı korumak olacak. Gelecek düzenleme ile ağır yaptırımlarla birlikte kurallara uymayanlara 6 milyon TL'ye kadar ceza uygulanacak. İşte detaylar...
Giriş: 20.06.2024 18:49 Güncelleme: 20.06.2024 18:52
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