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Kripto düzenlemesi için gözler Meclis'te! 6 milyon TL'ye kadar ceza yolda

Milyonlarca kripto yatırımcısını yakından ilgilendiren yasa teklifi için bayram sonrası Meclis'te ilk mesai bu düzenlemeye ilişkin olacak. Kripto piyasasında hedef şeffaflığı artırmak ve yatırımcıyı korumak olacak. Gelecek düzenleme ile ağır yaptırımlarla birlikte kurallara uymayanlara 6 milyon TL'ye kadar ceza uygulanacak. İşte detaylar...

Giriş: 20.06.2024 18:49 Güncelleme: 20.06.2024 18:52
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Kripto düzenlemesi için gözler Meclis’te! 6 milyon TL’ye kadar cezalar yolda

Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk mesai başlıyor. Meclis'te ilk mesaide ele alınacak tekliflerden biri de kripto para olacak

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Kripto düzenlemesi için gözler Meclis’te! 6 milyon TL’ye kadar cezalar yolda

Kripto piyasasına düzenleme gelmesi için yasa teklifi yolda. Düzenlemeyle hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirilecek.

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Kripto düzenlemesi için gözler Meclis’te! 6 milyon TL’ye kadar cezalar yolda

YATIRIMCILARA AĞIR YAPTIRIMLAR YOLDA

Hem yatırımcı korunacak hem de hizmet veren firmalara bir dizi yaptırım getirilecek. Kripto para kullanıcıları ile ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı da yasa ile düzenlenecek.

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Kripto düzenlemesi için gözler Meclis’te! 6 milyon TL’ye kadar cezalar yolda

SPK KRİPTO İÇİN DEVREYE GİRECEK

Düzenlemeye göre, hizmet sağlayıcı kuruluş ve faaliyetler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınacak. Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için de SPK'ya yetki verilecek. Tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak.

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Kripto düzenlemesi için gözler Meclis’te! 6 milyon TL’ye kadar cezalar yolda

UYMAYANLAR YANDI! 6 MİLYON TL'YE KADAR CEZA

Sermaye piyasalarında 12 milyon kişinin bakiyeli hesabı bulunuyor. Teklif yasalaştığında belirlenen koşulları taşıyan platformlar yetkilendirilecek, bankaların da saklama lisansı alması gerekecek.