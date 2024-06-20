Kripto düzenlemesi için gözler Meclis'te! 6 milyon TL'ye kadar ceza yolda

YATIRIMCILARA AĞIR YAPTIRIMLAR YOLDA

Hem yatırımcı korunacak hem de hizmet veren firmalara bir dizi yaptırım getirilecek. Kripto para kullanıcıları ile ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı da yasa ile düzenlenecek.