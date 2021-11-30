Kredilerle ilgili yeni gelişme! Milyonlarca vatandaşı kapsıyor: Paralar iade ediliyor

Son dakika haberi... Milyonlarca tüketici tarafından kullanılan kredilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Artık her krediye sigorta zorunluluğu sona eriyor. Hayat sigortası adı altında yapılan tahsilatların iadesi konusunda vatandaşların cayma ve sigortadan ayrılma hakları bulunuyor. Ayrıca izinsiz sigorta işlemi yapan bankalara da cezai işlem uygulanacak.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 08:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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