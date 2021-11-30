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Kredilerle ilgili yeni gelişme! Milyonlarca vatandaşı kapsıyor: Paralar iade ediliyor

Son dakika haberi... Milyonlarca tüketici tarafından kullanılan kredilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Artık her krediye sigorta zorunluluğu sona eriyor. Hayat sigortası adı altında yapılan tahsilatların iadesi konusunda vatandaşların cayma ve sigortadan ayrılma hakları bulunuyor. Ayrıca izinsiz sigorta işlemi yapan bankalara da cezai işlem uygulanacak.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 08:58
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Kredilerle ilgili yeni gelişme! Milyonlarca vatandaşı kapsıyor: Paralar iade ediliyor

Kredi kullanan vatandaşların tepkisine neden olan sigorta zorunluluğu Meclis gündemine taşındı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) gelen değerlendirmelerle konuya açıklık getirdi.

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Kredilerle ilgili yeni gelişme! Milyonlarca vatandaşı kapsıyor: Paralar iade ediliyor

İki kurumun açıklamasında, tüketicinin açık talebi olmadan krediyle ilgili sigorta yaptırılamayacağına dikkat çekilerek, "Hayat sigortası adı altında yapılan tahsilatların iadesi konusunda vatandaşların cayma ve sigortadan ayrılma hakları bulunuyor.

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Kredilerle ilgili yeni gelişme! Milyonlarca vatandaşı kapsıyor: Paralar iade ediliyor

Süresi içinde başvuran sigorta ettirenlere hiçbir kesinti yapılmadan prim iadesi yapılmaktadır" denildi.

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Kredilerle ilgili yeni gelişme! Milyonlarca vatandaşı kapsıyor: Paralar iade ediliyor

TÜKETİCİ KANUNU'NA AYKIRI
Bankalar kredi faizlerini düşürmelerine karşın bu açığı kapatmak için konut kredilerinde konut, ihtiyaç kredisinde hayat, taşıt kredisinde de kasko sigortasını zorunlu yaptırıyor.

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Kredilerle ilgili yeni gelişme! Milyonlarca vatandaşı kapsıyor: Paralar iade ediliyor

Tüketicinin Korunması Kanunu'nda yer alan "Bir hizmet alınırken başka bir mal ve hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz" hükmü ile tüketicinin talebi olmadan krediyle ilgili sigorta yaptırılamayacağı vurgulanıyor.