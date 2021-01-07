Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL 36 ay vade kredi hesaplama! 7 Ocak banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları

Koronavirüs salgını sonrası maddi sıkıntı yaşayanlar ve herhangi bir sebepten dolayı acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisine başvurmaya başladılar. 7 Ocak tarihli güncel ihtiyaç kredisi faizleri güncellendi. Yüzde 1.41'den başlayan oranlarla kredi imkanı sunan bankalar 36 ay vade ile sınırlı tutuyor. Kredi çekecekler için 50.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplama detaylarını yazımızda ele aldık. İşte banka banka güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ve kredi hesaplama...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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