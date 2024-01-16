16 Ocak 2024, Salı
KPSS şartsız uzman erbaş alınacak! Lise mezunu adaylar için Sahil Güvenlik Komutanlığı branşları açıkladı
Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen branşlarda 600 uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS puan şartı aramaksızın boş kontenjanları dolduracak olan komutanlık tüm sürece ilişkin şartları 2024 Yılı Birinci Dönem Uzman Erbaş Alımları Kılavuzunda belirtti. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 16.01.2024 17:33 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 17:33
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