19 Kasım 2024, Salı
Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?
Türkiye'de ev sahibi olmanın yollarından biri olan konut kredilerinde son dönemlerde hareketlenme yaşanıyor. Vatandaşlar konut kredilerinin faiz oranlarını ve bankaların aylık taksit tutarlarını merak ediyor, araştırıyor. Peki, 1.5 milyon TL konut kredisi çeken bir kişi toplamda ne kadar ödeme yapıyor? İşte, bankaların konut kredisi faiz oranları..
Giriş Tarihi: 19.11.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:57