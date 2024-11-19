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Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

Türkiye'de ev sahibi olmanın yollarından biri olan konut kredilerinde son dönemlerde hareketlenme yaşanıyor. Vatandaşlar konut kredilerinin faiz oranlarını ve bankaların aylık taksit tutarlarını merak ediyor, araştırıyor. Peki, 1.5 milyon TL konut kredisi çeken bir kişi toplamda ne kadar ödeme yapıyor? İşte, bankaların konut kredisi faiz oranları..

Giriş Tarihi: 19.11.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:57
Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

Konut kredisi çekmeyi düşünenler, faiz oranlarının etkisiyle ödeyecekleri toplam tutarı merak ediyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yükselen ev fiyatları nedeniyle Kasım ayında en düşük faiz oranı ile konut kredisi veren bankaları araştırıyor. Bankalar, düşük faiz oranları ile hem sıfır hem de ikinci el konut almak isteyenlere finans desteği ve kolay ödeme imkanı sağlıyor. Peki 120 ay vade ile 1.5 milyon TL konut kredisinin aylık taksit ödemesi ne kadar oluyor? İşte bankaların faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları…

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

Konut Kredisi Faiz Oranları ve Aylık Taksit Tutarları

Akbank

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 44.817,81 TL

Toplam Ödeme: 5.400.257 TL

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

İş Bankası

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 48.421,47 TL

Toplam Ödeme: 5.833.636 TL

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

ING

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 48.981,14 TL

Toplam Ödeme: 5.896.496 TL

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 46.196,49 TL

Toplam Ödeme: 5.560.978 TL

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 47.167,14 TL

Toplam Ödeme: 5.683.256 TL

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 47.584,47 TL

Toplam Ödeme: 5.728.227 TL

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 53.217,46 TL

Toplam Ödeme: 6.402.786 TL

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

QNB

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 44.132,17 TL

Toplam Ödeme: 5.315.487 TL

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 47.584,47 TL

Toplam Ödeme: 5.725.010 TL

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 50.385,89 TL

Toplam Ödeme: 6.062.106 TL

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

VakıfBank

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 50.526,79 TL

Toplam Ödeme: 6.081.714 TL

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

Halkbank

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 51.939,80 TL

Toplam Ödeme: 6.253.976 TL

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

Ziraat Katılım

Kâr Payı Oranı: %4,04

Aylık Taksit: 61.127,47 TL

Toplam Ödeme: 7.348.361 TL

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

DenizBank

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 63.601,17 TL

Toplam Ödeme7.646.599 TL

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

Anadolubank

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 78.920,03 TL

Toplam Ödeme: 9.486.103 TL

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

Şekerbank

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 88.442,06 TL

Toplam Ödeme: 10.630.107 TL

Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?