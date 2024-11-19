Konut kredisi faizleri! 1.5 milyon TL hangi bankada kaç TL taksitle ödenir?

Konut kredisi çekmeyi düşünenler, faiz oranlarının etkisiyle ödeyecekleri toplam tutarı merak ediyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yükselen ev fiyatları nedeniyle Kasım ayında en düşük faiz oranı ile konut kredisi veren bankaları araştırıyor. Bankalar, düşük faiz oranları ile hem sıfır hem de ikinci el konut almak isteyenlere finans desteği ve kolay ödeme imkanı sağlıyor. Peki 120 ay vade ile 1.5 milyon TL konut kredisinin aylık taksit ödemesi ne kadar oluyor? İşte bankaların faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları…