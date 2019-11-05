Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınız var...
Bankalar, konut kredisi vermeden önce evin değerini belirlemek için expertiz yetkililerini görevlendiriyor. Expertiz evin değerini belirleyerek kredi miktarının belirlenmesini sağlıyor. Günümüzde bankalar expertizin belirlediği ücretin yüzde 80'ine kadar kredi imkanı sunuyor. Ancak zorunlu expertiz ücreti vatandaştan tahsil ediliyor. Birçok vatandaş expertiz ücreti için binlerce TL kesinti yaşıyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin çok önemli bir uyarıda bulundu. Expertiz faturaları bankalara kesilirse, vatandaş ücretini almak için hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Bu durumda expertiz ücreti vatandaşa geri ödenecek. Nasıl mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.11.2019 15:27Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 15:30
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Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınbız var...
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Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınbız var...
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Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınbız var...
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Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınbız var...
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Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınbız var...