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Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınız var...

Bankalar, konut kredisi vermeden önce evin değerini belirlemek için expertiz yetkililerini görevlendiriyor. Expertiz evin değerini belirleyerek kredi miktarının belirlenmesini sağlıyor. Günümüzde bankalar expertizin belirlediği ücretin yüzde 80'ine kadar kredi imkanı sunuyor. Ancak zorunlu expertiz ücreti vatandaştan tahsil ediliyor. Birçok vatandaş expertiz ücreti için binlerce TL kesinti yaşıyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin çok önemli bir uyarıda bulundu. Expertiz faturaları bankalara kesilirse, vatandaş ücretini almak için hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Bu durumda expertiz ücreti vatandaşa geri ödenecek. Nasıl mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 15:30
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Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınbız var...
Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınbız var...

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ekspertiz hizmetinin faturasının tüketici adına kesilmesi gerektiğini belirterek, "Ekspertiz konusunda firmalar faturayı bankalara kesiyor, banka da bunun ücretini tüketiciden alıyor. Bu yanlış bir uygulama. Bankaların bu ücreti tüketiciden talep edebilmesi için fatura o kişinin adına kesilmek zorundadır." dedi.

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Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınbız var...
Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınbız var...

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankacılık işlemlerine ilişkin her yıl çeşitli konularda şikayetler aldıklarını söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemesine göre bankaların ipotek ve ekspertiz ücretini tüketiciden almasının yasalaştığını ancak burada bir usulsüzlük olduğunu savunan Şahin, şöyle konuştu:

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Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınbız var...
Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınbız var...

"Normalde bir şeyin bedeli ödendiğinde faturası o kişi adına kesilir. Fatura kişiye tanzim edilirse tüketici bunu öder ancak ekspertiz konusunda firmalar faturayı bankalara kesiyor, banka da bunun ücretini tüketiciden alıyor. Bu yanlış bir uygulamadır. Bankaların bu ücreti tüketiciden talep edebilmesi için fatura o kişinin adına kesilmek zorundadır. Aksi takdirde tüketici, hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvurarak ekspertiz ücretini rahatlıkla geri alabilir."

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Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınbız var...
Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınbız var...

"BANKALAR EKSPERTİZ ÜCRETİ GERİ ÖDEMEK DURUMUNDA KALIYOR"

Şahin, hizmetlerin faturalandırılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tüketici, miktarı ne kadar olursa olsun bir ekspertiz ücreti ödemişse hakem heyetine giderek bunun iadesini talep edebilir. Miktarın yüksek olduğu durumlarda ise tüketici mahkemelerine başvurarak yine bu ücreti geri alabilir ancak bunun için faturanın tüketicinin adına kesilmemiş olması gerekiyor.

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Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınbız var...
Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınbız var...

Tüketici 'Bedelini ödemişsem bunun faturasını istiyorum.' deme hakkına sahip. Bankaların bu tür işlemleri yaparken 'Hizmeti tüketici adına aldım bu yüzden faturasını da tüketici adına kesiyorum.' demesi gerekiyor. Birçok banka ekspertiz ücretini geri ödemek durumunda kalıyor.