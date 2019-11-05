Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınız var...

"BANKALAR EKSPERTİZ ÜCRETİ GERİ ÖDEMEK DURUMUNDA KALIYOR"

Şahin, hizmetlerin faturalandırılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tüketici, miktarı ne kadar olursa olsun bir ekspertiz ücreti ödemişse hakem heyetine giderek bunun iadesini talep edebilir. Miktarın yüksek olduğu durumlarda ise tüketici mahkemelerine başvurarak yine bu ücreti geri alabilir ancak bunun için faturanın tüketicinin adına kesilmemiş olması gerekiyor.