Komisyon toplanıyor! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Sosyal güvenlik sisteminin, sosyal devlet ilkesine uygun olarak; daha kapsayıcı, sürekli gelişen ve vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmet sunan yapıda olması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti:
"2002 yılında, yüzde 71,5 olan SGK gelirlerinin SGK giderlerini karşılama oranının, 2025 yılı sonu itibariyle yüzde 95,3 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Diğer yandan, 2002 yılında yüzde 60,9 olan prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık giderlerini karşılama oranının; 2025 yılı sonunda yüzde 75,1 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2002 yılında SGK açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı ise, yüzde 2,2 seviyesinde iken, 2025 yılsonunda yüzde 0,42 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Uyguladığımız prim teşviki, destek ve indirimlerle 1 Ocak 2023 ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında; 2 milyon iş yerine yaklaşık 13 milyon 228 bin sigortalıdan dolayı 853 milyar lira destek sağladık. 2002 yılında aktif sigortalı sayısı 12 milyon iken, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla yüzde 115 artışla yaklaşık 26 milyona ulaşmıştır."
"KAYIT DIŞI İSTİHDAM İKİNCİ ÇEYREK VERİLERİNE GÖRE YÜZDE 25,9 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR"
Işıkhan, kayıt dışı istihdama ilişkin de bilgilendirmelerde bulunarak, "2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam oranı yıllar itibariyle düşüş eğilimine girmiş ve 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine göre yüzde 25,9 olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı içerisinde kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yönelik olarak yoğun denetim faaliyetleri yürütülmüş, yılın ilk dokuz ayında kayıt dışı işçi çalıştıran iş yerlerine 2,3 milyar lira idari para cezası uygulanmıştır" diye koştu.
En düşük emekli aylıklarının 2025 yılı Ocak ayında 14 bin 469 liraya ve Temmuz ayında ise 16 bin 881 liraya yükseltildiğini söyleyen Işıkhan, 2002 yılından bu yana en düşük emekli aylıklarında, bayram ikramiyeleriyle birlikte reel olarak yüzde 70 ile yüzde 630 oranında artış sağlandığını dile getirdi.
Işıkhan, sosyal güvenlik kapsamının yüzde 99 seviyesine ulaştığını hatırlatarak, Temmuz ayı itibarıyla 5,7 milyon kişinin GSS priminin karşılandığını ve 2025 yılı sonunda toplam ödemenin 128,7 milyar lira olmasının öngörüldüğünü açıkladı.