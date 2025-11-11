Komisyon toplanıyor! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Üretimi, istihdamı ve ihracatı artıran bir yaklaşımla çalışma hayatını güçlendirmeye devam ettiklerini kaydeden Işıkhan, Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürülebilir kılmak, iş gücüne katılımı ve, istihdamı arttırmak ve işgücünün niteliklerini yükseltmek amacıyla hazırlanan ve 2025-2028 dönemini kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi'nin yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sosyal diyaloğun etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla mevzuatta yer alan istişare mekanizmalarımızı işletiyoruz. Üçlü Danışma Kurulu'nu 9 Ekim 2025 tarihinde 'Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması' gündemi ile topladık. Kamuda sosyal diyaloğu arttırmak amacıyla, 30 Eylül 2025 tarihinde konfederasyonlar ve yetkili sendikalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısını gerçekleştirdik. 14. Çalışma Meclisi de 'Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm' gündemi ile yarın toplanacaktır. Çalışma hayatınndaki sosyal diyaloğun kurumsal, sistematik, kapsayıcı ve şeffaf biçimde işlemesinde önemli rolü olan tüm sendikaları destekliyor ve bu kapsamda sendikalaşma oranının arttırılmasına önem veriyoruz."

Sendikalaşma oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, 2013 yılında yüzde 9,21 seviyelerinde olan işçi sendikalaşma oranının, 2025 yılı itibarıyla yüzde 14,02 seviyelerine çıktığını vurguladı. Kamu görevlilerinde ise; 2002 yılında yüzde 47,94 olan bu oranın, 2025 yılında yüzde 76,88 seviyelerine çıktığını dile getirdi.