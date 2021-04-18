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Komandolar hedefi yerli simülatörle vuracak! HAVELSAN tarafından geliştirildi
Son dakika haberine göre; HAVELSAN tarafından geliştirilen, güvenlik güçlerinin görüş ve önerileriyle etkinliği artırılan Keskin Nişancı Simülatörü ilk olarak Isparta Dağ Komando Okulunda hizmete girecek. Simülatör, keskin nişancı eğitimine yeni başlayan personelin, gerçek mühimmat kullanmadan, nişan alma, mesafe tayini, dürbün ayarlama ve atış tekniklerini eğitim ortamında gerçek ekipman ile uygulamasına imkan veriyor.
Giriş Tarihi: 18.04.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 14:09
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