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Komandolar hedefi yerli simülatörle vuracak! HAVELSAN tarafından geliştirildi

Son dakika haberine göre; HAVELSAN tarafından geliştirilen, güvenlik güçlerinin görüş ve önerileriyle etkinliği artırılan Keskin Nişancı Simülatörü ilk olarak Isparta Dağ Komando Okulunda hizmete girecek. Simülatör, keskin nişancı eğitimine yeni başlayan personelin, gerçek mühimmat kullanmadan, nişan alma, mesafe tayini, dürbün ayarlama ve atış tekniklerini eğitim ortamında gerçek ekipman ile uygulamasına imkan veriyor.

Giriş Tarihi: 18.04.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 14:09
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Komandolar hedefi yerli simülatörle vuracak! HAVELSAN tarafından geliştirildi

Türk savunma sanayisi bünyesinde yazılım tabanlı çözümler sunan HAVELSAN, güvenlik güçlerinin eğitim ihtiyacını karşılayan teknolojik ürünler geliştiriyor. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki birçok platform için simülatörler üretip kullanıma sunan HAVELSAN, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Keskin Nişancı Simülatörü'ne imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Komandolar hedefi yerli simülatörle vuracak! HAVELSAN tarafından geliştirildi

Simülatör, keskin nişancı eğitimine yeni başlayan personelin, gerçek mühimmat kullanmadan, nişan alma, mesafe tayini, dürbün ayarlama ve atış tekniklerini bir eğitim ortamında gerçek ekipman ile uygulamasına imkan veriyor.

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Komandolar hedefi yerli simülatörle vuracak! HAVELSAN tarafından geliştirildi

HAVELSAN, meskun mahal operasyonlarıyla beraber ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için kısa sürede Keskin Nişancı Simülatörü'nü geliştirdi. Simülatör, geçen sürede güvenlik güçlerinden alınan geri dönüşlerle daha da etkinleştirildi.

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Komandolar hedefi yerli simülatörle vuracak! HAVELSAN tarafından geliştirildi

Simülatör ilk olarak Isparta Dağ Komando Okulunda kullanılacak. Gerçek bir balistik model uygulayarak eğitimde kullanılabilecek bir ürün üzerinde çalışan HAVELSAN, simülasyondaki senaryoları iyileştirdi ve kullanıcının istediği senaryoları sisteme entegre etti.

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Komandolar hedefi yerli simülatörle vuracak! HAVELSAN tarafından geliştirildi

Simülatör sayesinde keskin nişancı temel eğitimleri çok daha kolay ve maliyet etkin şekilde gerçekleştirilebilecek. Atış eğitimleri halihazırda ‪500-600‬ metrelik mesafelerde yapılabiliyor. Keskin nişancı eğitimleri için ise güvenliği alınmış çok daha uzun mesafelerde ve geniş bir alanda (2-5 kilometrekare) güvenlik çemberi oluşturulması gerekiyor. Keskin Nişancı Simülatörü bu ihtiyacı bertaraf ederek, gerçek silah ve ekipmanla istenilen çevresel faktörler ve senaryolarda güvenli bir eğitim yapılabilmesine olanak veriyor.